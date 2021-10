Oana Zăvoranu știe adevărul dintre Anamaria Prodan și Reghecampf: N-am să fiu ipocrită, știu totul, cu lux de amănunte

Oana Zăvoranu a declarat recent că știe totul despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, scrie romaniatv.net. Cu toate acestea, vedeta nu a dat detalii din intimitatea celor doi.

”N-am să fiu ipocrită să spun că nu știu despre ce este vorba. N-am să spun treaba asta. Știu totul, absolut totul, cu lux de amănunte. (…) Dintr-un respect pentru cel ce a fost odată cuplul Anamaria și Laurențiu, am să o spun doar în emisiunea mea: Nu am să vorbesc niciodată despre problemele celor doi! Eu, dacă mănânc o dată la masa unor oameni, și mie Laurențiu mi-a pus o dată să mănânc, eram la ei la Snagov, consider că nu am de ce să mă bag într-o chestiune atât de dureroasă, murdară, grea, gravă. Repet, știu tot. Dar nu cred că m-ați văzut vreodată băgându-mă în familiile altora și comentând divorțuri. Nu mă interesează treaba asta. Știu totul cu lux de amănunte. Mai departe, cine are dreptul să vorbească despre treaba asta sunt Anamaria, Laurențiu, fiicele ei, fiul lor și băiatul lui Laurențiu din prima căsătorie. Le doresc foarte multă sănătate și putere de a merge mai departe ambilor”, a declarat Oana Zăvoranu.

Anamaria Prodan, mesaj de ADIO pentru Reghe

Anamaria Prodan a făcut noi declarații despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Invitată în emisiunea "La Măruță" de la PRO TV, Anamaria Prodan a spus categoric că nu mai există cale de împăcare cu Laurențiu Reghecampf și a explicat ce se întâmplă cu averea familiei după divorț.

Astfel, impresara a dezvăluit că singura solicitare a antrenorului de la CSU Craiova a fost ca ea să renunțe la numele Reghecampf.

"Încă nu am primit actele de divorț. În ultima săptămână am vorbit foarte puțin. Ne-am spus ce aveam de spus. Am spus că e soarele nostru și așa va fi. Va rămâne mereu sufletul nostru, dar doar atât. Până la acest moment, noi am avut ceva unic. Cu siguranță s-a terminat. Pentru mine nu mai e cale de împăcare. Sunt trădată. Nu mai are ce să caute lângă mine!”, a spus Anamaria Prodan.

Citește declarația integral aici!