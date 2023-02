Oana Roman, acuzații la adresa surorii sale: Mama se trezește noaptea și urlă după Catinca, după fata ei care a declarat că nu mai vrea să meargă la ea

"Cine își permite să trimită declarații despre mine mincinoase, trebuie să-și asume. Am fost la mama, (…) A început să-mi spună ”Da, Catinca ce face? Catinca unde e? Catinca de ce nu vine?”, iar doamnele de aici mi-au spus că se trezește noaptea și strigă, urlă după Catinca, după sora mea, după fata ei. Această fată care a declarat că nu mai vrea să meargă la mama și, după, a spus că eu mint și că ea o să meargă la mama. Ei bine, nu a mers și asta e foarte urât.

Sora mea a declarat că o să meargă la mama, că nu a spus niciodată că ea nu vrea să meargă la mama și că ea înțelege că spun lucrurile astea pentru că eu sunt rănită. Nu, draga mea, nu sunt rănită. Faptul că Marius a plecat de acasă și am reușit, într-un final, să încheiem acea relație toxică pe care o aveam pentru mine este o fericire. Și-a ales prost momentul, dar eu nu sunt, eu sunt foarte fericită și această problemă referitoare la mama nu are nicio legătură. Deci nu am nevoie de milă, n-am nevoie de compasiune sau de condescendență, am nevoie ca mama să nu mai urle noaptea după fata ei, atât!”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

"Mama e mai bine. S-a recuperat foarte bine"

Catinca Roman a vorbit, recent, despre starea de sănătatea a mamei sale.

"Mama e mai bine. S-a recuperat foarte bine în centrul acela. Și-a recuperat mult din abilitățile motorii, e bine. E îngrijită de un personal profesionist, mă refer la terapie, la activități și lucruri de genul acesta.

Lumea are în continuare preconcepții legate de internarea bătrânilor în astfel de centre. Eu știi că nu prea mă apuc să intru în polemici, dar sora mea, prin natura muncii pe care o face, este implicată… Și să știi că părerile sunt, în continuare, destul de împărțite. Dar eu cred, cu toată tăria, că soluția cea mai bună în cazuri de acest gen este îngrijirea profesională.

De altfel, s-a și văzut. Pentru că, în momentul în care a început să fie îngrijită profesionist 24 din 24 de ore, starea ei s-a îmbunătățit. Sincer, nu ai cum tu, ca persoană, chiar și dacă nu lucrezi sau ai alt gen de activități, tot nu ai simțurile potrivite să îngrijești un om bolnav, oricât ai vrea. Deci e mult mai bine pentru el, pentru bolnav, în primul rând", a spus Catinca Roman, pentru viva.ro.

