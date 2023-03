Oana Lis, diagnosticată cu cancer: "Încă mai am dureri. Am momente în care cad, în care plâng"

"Nu pot să zic că sunt de nota 10, în cea mai bună formă. Nu am vorbit pe internet. Acum o lună, am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Nu aveam niciun simptom. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele. Eu aveam o pată. O aveam de doi ani de zile și am văzut că s-a mărit. Nu m-am dat cu creme, nu a dispărut, dar mă și obișnuisem cu ea. Mi se părea ceva ciudat și mi s-a spus că este periculos, că trebuie să fac o biopsie. Este un carcinom malign”, a spus Oana Lis, în emisiunea La Măruţă.

"Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng"

"Nu am vorbit decât cu câteva persoane. A fost o perioadă destul de grea. Încă mai am niște dureri după intervenție. Acum realizez. Eu n-am avut nicio operație până acum, decât cea de apendicită. Am 44 de ani. Viorel stând acasă, în ziua în care am fost la clinică nu puteam să conduc, m-am întors cu taxiul. Și oamenii puternici au nevoie de sprijin. În ultimele trei săptămâni, pare că eram foarte fericită și foarte veselă. Am vrut să nu spun nimănui decât abia acum, când sunt cât de cât ok. Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Am și eu nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să mergi cu mine la doctor. În fiecare zi, luna asta, m-am rugat”, a dezvăluit Oana Lis.

Cancerul de piele ucide o treime din persoanele diagnosticate cu melanom malign. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, la fiecare 4 minute o persoană moare de cancer de piele, scrie dcmedical.ro. Legătura dintre expunerea la soare şi cancerele de piele a fost descoperită abia în 1956. În România, peste 1.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu melanom malign, iar aproape o treime decedează din cauza acestei afecţiuni.

