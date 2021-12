Oana Bulai, PSD Neamț: Capitalul românesc are potenţial, însă el trebuie să fie susţinut şi încurajat

"Mediul de afaceri are o contribuţie importantă la economia românească şi la crearea de locuri de muncă. Am avut prilejul ca zilele trecute să văd exemple de firme româneşti de succes în cadrul Galei Financial Intelligence, unde au fost premiate persoane şi companii care au contribuit la economia românească prin rezultatele excepţionale pe care le-au avut chiar şi în această perioadă grea generată de pandemie", precizează deputatul PSD de Neamț, Oana Bulai.