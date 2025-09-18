O tânără filipineză a ales credința ortodoxă: „L-am simțit pe Dumnezeu cum m-a prins de mână în apa botezului”

Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din satul Hemeiuș, județul Bacău, a fost martoră la un eveniment cu totul special. Leiz Carla, o tânără filipineză, și-a început viața în credința ortodoxă prin Taina Sfântului Botez, oficiată de părintele Andrei-Ioan Antal, în prezența comunității locale.

Povestea Carlei începe cu un drum lung și curajos. Venită în România pentru a lucra într-un restaurant cu specific asiatic, tânăra a descoperit nu doar un loc de muncă, ci și dragostea: s-a apropiat de viitorul ei soț, un român, prin intermediul rețelelor de socializare.

Comunitatea filipineză din București i-a oferit sprijin, însă dorința de a înțelege credința partenerului a dus-o spre căutări mai profunde. „Nu era un practicant ortodox în sens deplin, dar manifesta o reală deschidere față de cultura și spiritualitatea românească”, spune părintele Andrei, conform Deșteptarea de Bacău.

Întrebările care au dus la credință

Curiozitatea a transformat treptat întrebările în rugăciune. Catehizarea a început online și a continuat față în față, explorând teme precum Sfânta Treime și Sfintele Taine. Rugăciunea inimii, „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”, a devenit pentru Leiz o ancoră zilnică, oferindu-i pace în momentele de muncă sau în drum spre casă.

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale catehezei a fost explicarea semnificației Maicii Domnului și a simbolurilor icoanelor, în special stelele care amintesc de pururea-feciorie. „A fost o cateheză cum rar mi-a fost dat să am, chiar și cu ortodocși născuți în România”, mărturisește părintele.

În ciuda obstacolelor, decizia de a se boteza a fost ghidată de o trăire autentică și nu doar de înțelegerea teoretică a credinței.

În ziua botezului, biserica din Hemeiuș a răsunat de rugăciuni și emoție. Alături de soț, familie, nași și credincioși, Carla și-a dăruit noua viață lui Hristos.

„Nu eu eram cel care o botezam cu adevărat, ci o altă prezență - sfântă și nevăzută - a lucrat atunci”, a mărturisit preotul, descriind momentul profund emoționant. Ieșind din apă, Carla Leiz a izbucnit într-un plâns de bucurie, simțind o conexiune directă cu divinitatea: „L-am simțit pe Dumnezeu cum m-a prins de mână în apa botezului”.

„Sunt fericită că această zi s-a întâmplat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a călăuzit aici și tuturor celor care m-au sprijinit”, a spus tânăra, promițând să rămână statornică în rugăciunea care i-a schimbat viața: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”.

