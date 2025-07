Cum își sărbătorește un preot ziua de naștere? Părintele Gabriel Cazacu, moment emoționant despre telefonul de la ora 07.00

Gabriel Cazacu este unul dintre cei mai iubiți preoți ai momentului, iar asta nu o spunem noi, ci enoriașii care îl caută neîncetat la Mănăstirea Cașin din București, acolo unde părintele își dăruiește întreaga ființă slujirii celor aflați în nevoie sufletească.

Cu ocazia zilei sale de naștere, echipa DCNEWS i-a transmis părintelui mulți ani binecuvântați, sănătate și pace sufletească, iar acesta ne-a primit cu căldură și ne-a vorbit despre sensul profund al acestei zile.

„Timpul nu ne aparține nouă, ci lui Dumnezeu”

Întrebat cum trăiește această zi atât ca om obișnuit, cât și ca preot, părintele Gabriel Cazacu a oferit un răspuns plin de înțelepciune:

„Ziua de naștere, totdeauna trebuie privită cu recunoștință pentru că timpul nu ne aparține nouă, timpul aparține Bunului Dumnezeu. Așadar de fiecare dată când noi aniversăm o zi de naștere, ne îndreptăm gândul plin de recunoștință către Bunul Dumnezeu care îngăduie ca noi să mai trăim pe pământ.

În al doilea rând, gândul se îndreptă către mama. Mama, care, în conlucrare cu Bunul Dumnezeu, a fost vasul ales, în care noi am fost purtați în pântecele ei timp de 9 luni, după aceea am venit în această lume și nu venim întâmplător. Venim fiecare dintre noi cu un scop stabilit de Bunul Dumnezeu spre a noastră mântuire sau spre mântuirea celorlalți”.

Sfaturi valoroase pentru tineri

Am fost curioși să aflăm ce i-ar spune părintele Gabriel tânărului care era la vârsta de 20 de ani. Răspunsul său a venit ca un sfat universal pentru orice tânăr:

„I-aș spune să fie mai îndrăzneț, să fie mai cutezător. Cutezător un cuvânt de pe vremuri cu care noi, copiii de atunci, am crescut. Să fie încrezător în faptul că Bunul Dumnezeu rânduiește pentru fiecare un drum binecuvântat, un drum de-a lungul căruia se va întâlni cu foarte multe binecuvântări, se va întâlni cu propria sa familie, cu proprii săi copii, și va vedea că în urma sa rămân foarte mult de fapte, fapte bune, fapte de milostenie, fapte prin care Bunul Dumnezeu îngăduie ca noi să fim locuitori și să aducem roade ale credinței noastre și nu trăim întâmplători aici pe pământ. Fiecare dintre noi avem această misiune”.

Legătura sfântă dintre mame și copii

Poate cel mai emoționant moment al interviului a fost atunci când părintele a vorbit despre cel mai frumos dar pe care l-a primit vreodată de ziua sa:

„Cel mai frumos dar de ziua mea a fost apelul telefonic de la ora 07.00 pe care mi-l dădea iubita mea mamă, acum plecată dintre noi, din păcate. Mama mă suna în fiecare dimineață la ora 07.00 și îmi spunea că mă iubește și că sunt un dar de la Dumnezeu pentru viața sa”.

Un astfel de moment de sinceritate ne reamintește cât de importante sunt gesturile mici, care rămân adânc în inimă și cât de puternică și sfântă este legătura dintre mame și copiii lor.

Un verset călăuzitor pentru viață

La final, părintele Gabriel ne-a împărtășit și versetul biblic care l-a marcat profund și pe care îl poartă în suflet:

„Când am terminat seminarul teologic, am citit acolo pe marginea unui tablou care reprezenta promoția noastră de absolvenți, în care Mântuitorul ne spunea: „În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea”. Acesta este versetul din Biblie care îmi conduce viața”.

La mulți ani binecuvântați, părinte Gabriel Cazacu!

