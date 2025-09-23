€ 5.0774
Data publicării: 13:18 23 Sep 2025

O tânără din Alba Iulia, violată într-un hotel

Autor: Tiberiu Vasile
abuz-psihologic-violenta-domestica_63348000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com
 

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost reținut marți de autoritățile din Alba Iulia, fiind suspectat că ar fi comis acte sexuale neconsimțite asupra unei tinere de 21 de ani, angajată la un hotel din municipi...

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost reținut marți de autoritățile din Alba Iulia, fiind suspectat că ar fi comis acte sexuale neconsimțite asupra unei tinere de 21 de ani, angajată la un hotel din municipiu.

"În dimineața de 23 septembrie 2025, în jurul orei 04.00, bărbatul s-a prezentat la unitatea hotelieră sub pretextul că este client. Ulterior, tânăra ar fi fost amenințată cu acte de violență și ar fi întreținut relații sexuale neconsimțite cu acesta", se menționează în comunicatul transmis marți de Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

Polițiștii l-au identificat rapid pe suspect

Polițiștii l-au identificat rapid pe suspect în Alba Iulia și l-au dus la sediul poliției pentru audieri, în cadrul procedurilor specifice.

"În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, în vederea stabilirii împrejurărilor comiterii faptei", adaugă IPJ Alba.

