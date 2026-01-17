Conform acesteia, francezii au un aer superior, iar pentru mulţi dintre ei "cea mai mare realizare este că s-au născut în Franţa".

"Ei trăiesc prin prima istoriei lor grandioase, se gândesc doar la faptul că l-au avut pe Napoleon împărat, şi atât. Ei nu mai caută să aibă mari realizări în viaţa lor. Scuzaţi-mă dacă par foarte dură pentru ceea ce zic. Ei se gândesc că sunt francezi şi asta e realizarea lor. Nu îi mai interesează să muncească, să îşi creeze un viitor strălucit. Pentru ei cea mai mare realizare este că s-au născut francezi. Eu aşa îi văd!

Mie, românii mi se par mult mai ambiţioşi decât ei, pentru că noi suntem un popor foarte mic în comparaţie cu ei. Nu este româna o limbă de circulaţie internaţională cum este franceza, dar ei nu sunt la fel de ambiţioşi ca noi.

Cred că ei au fost educaţi în cultura asta din tată în fiu, să fie mândri că sunt francezi, şi nu îi mai interesează nimic altceva.

Am încercat să mă angajez acolo, când aveam 21-22 de ani, şi mi-a fost absolut imposibil. Dar acum încerc să nuanţez şi să nu mai consum nici eu pentru nereuşitele mele de atunci, pentru că este o competiţie extrem de mare în Paris. Nu sunt doar parizienii care intră în joc, ci oameni din toată lumea care vin acolo şi aplică pentru aceleaşi joburi", a declarat Carina Gagiu la Diaspora în Direct.

Piedici puse la angajare?

Întrebată de ce nu a reuşit să se angajeze în Paris, Carina Gagiu a spus că "am plecat pentru că aveam nevoie de o pauză la tot haosul de acolo. Am simţit şi foarte multe piedici în angajare, dar nu consider că sunt neapărat nişte piedici pe care le-am avut doar eu, ci toţi din generaţia mea. E foarte greu să îţi mai găseşti un loc de muncă astăzi indiferent de ce origine ai fi şi în ce ţară te-ai afla. E o problemă la nivel global deja".