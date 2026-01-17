€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Data publicării: 21:32 17 Ian 2026

EXCLUSIV O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Autor: Florin Răvdan

paris franta foto pexels

Carina Gagiu, o tânără româncă, stabilită mai mulți ani în Franța, unde şi-a făcut şi studiile, a venit cu câteva precizări despre francezi.

 

Conform acesteia, francezii au un aer superior, iar pentru mulţi dintre ei "cea mai mare realizare este că s-au născut în Franţa". 

"Ei trăiesc prin prima istoriei lor grandioase, se gândesc doar la faptul că l-au avut pe Napoleon împărat, şi atât. Ei nu mai caută să aibă mari realizări în viaţa lor. Scuzaţi-mă dacă par foarte dură pentru ceea ce zic. Ei se gândesc că sunt francezi şi asta e realizarea lor. Nu îi mai interesează să muncească, să îşi creeze un viitor strălucit. Pentru ei cea mai mare realizare este că s-au născut francezi. Eu aşa îi văd! 

Mie, românii mi se par mult mai ambiţioşi decât ei, pentru că noi suntem un popor foarte mic în comparaţie cu ei. Nu este româna o limbă de circulaţie internaţională cum este franceza, dar ei nu sunt la fel de ambiţioşi ca noi. 

Cred că ei au fost educaţi în cultura asta din tată în fiu, să fie mândri că sunt francezi, şi nu îi mai interesează nimic altceva. 

Am încercat să mă angajez acolo, când aveam 21-22 de ani, şi mi-a fost absolut imposibil. Dar acum încerc să nuanţez şi să nu mai consum nici eu pentru nereuşitele mele de atunci, pentru că este o competiţie extrem de mare în Paris. Nu sunt doar parizienii care intră în joc, ci oameni din toată lumea care vin acolo şi aplică pentru aceleaşi joburi", a declarat Carina Gagiu la Diaspora în Direct. 

Piedici puse la angajare? 

Întrebată de ce nu a reuşit să se angajeze în Paris, Carina Gagiu a spus că "am plecat pentru că aveam nevoie de o pauză la tot haosul de acolo. Am simţit şi foarte multe piedici în angajare, dar nu consider că sunt neapărat nişte piedici pe care le-am avut doar eu, ci toţi din generaţia mea. E foarte greu să îţi mai găseşti un loc de muncă astăzi indiferent de ce origine ai fi şi în ce ţară te-ai afla. E o problemă la nivel global deja". 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
carina gagiu
romania
diaspora
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Liderii europeni îi răspund lui Trump, după anunţul legat de tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Şoferiţă din Brăila, la un pas de tragedie. O bucată de gheaţă zburată de pe o autoutilitară i-a spart parbrizul. "Legea nu e hotărâtă"
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Rapid, din nou prima în Superligă. Victorie în primul meci oficial din 2026
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Liderii din America de Sud, primele declaraţii după semnarea acordului UE-Mercosur
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Renate Reinsve, cea mai bună actriţă europeană
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close