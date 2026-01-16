€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri O româncă spune adevărul despre viața în Franța: „Nu este pentru toată lumea”
Data publicării: 23:51 16 Ian 2026

EXCLUSIV O româncă spune adevărul despre viața în Franța: „Nu este pentru toată lumea”
Autor: Alexandra Curtache

Carina Gagiu Foto: DCNEWS

A plecat din România la 17 ani, cu speranțe mari și multe necunoscute. Astăzi, Carina Gagiu vorbește deschis despre viața de imigrant în Franța, dincolo de filtrele de pe rețelele sociale.

 

Carina Gagiu este invitata zilei la Diaspora în Direct. Absolventă a Universității Sorbona din Paris, Carina a devenit cunoscută pe TikTok prin clipurile în care povestește, fără ocolișuri, dificultățile trăite în Franța ca tânără străină.

De ce Franța? Drumul unei adolescente influențate de „mitul plecării”

Decizia de a pleca nu a fost una pur personală, ci rezultatul unui context familiar și social bine cunoscut multor români.

Carina Gagiu: „Am ajuns în Franța când aveam vreo 17 ani. Mama mea locuia deja acolo de vreo doi ani, deci cumva eu m-am mutat în Franța pentru a locui împreună cu ea. La momentul respectiv, atât eu, cât și anturajul meu de la acea vreme cred că eram puțin influențați de nemulțumirile oamenilor mai în vârstă care ne spuneau mereu că nu avem ce face în România și să ne mutăm oriunde altundeva în străinătate. Și cred că am fost și eu influențată de genul ăsta de propagandă, dar acum nu mai împărtășesc aceeași părere, sincer”.

Citește și: Fermierii francezi, din nou în stradă împotriva acordului UE-Mercosur: Sute de tractoare pe străzile din Paris

Cum arată integrarea într-un sistem străin

Primele luni de școală au fost, paradoxal, și cele mai frumoase, dar și cele mai fragile.

„Nu știam foarte bine limba franceză, aveam un nivel A2 de limba franceză, așa că am fost repartizată într-o clasă pentru non-francofoni, o clasă specială pentru toți elevii internaționali din toate colțurile lumii în care se pune accentul pe învățarea limbii franceze. Unii fac un semestru, alții pot face și până la un an într-o astfel de clasă. După te repartizează într-o clasă obișnuită la un liceu obișnuit și îți continui studiile mai departe.

Chiar a fost o experiență foarte frumoasă pentru mine, doar că a fost o experiență prea scurtă. Tot ce e frumos se termină prea repede sau e foarte scump. Am fost un singur semestru și aveam colegi din toate colțurile lumii: din Spania, din Chile, din Anglia, din China și așa mai departe. Ulterior am fost transferată într-o clasă normală cu copii francezi și acolo a început greul”, povestește Carina Gagiu. 

Șocul care nu se vede: Haosul și suprastimularea zilnică

Integrarea nu înseamnă doar școală și limbă, ci și adaptarea la un ritm de viață diferit față de cel din care a venit.

„Din fericire nu am avut un șoc cultural foarte mare pentru că mama s-a mutat cu doi ani înainte să mă mut eu acolo și mergem foarte des la ea, mai luasem ocntact cu Franța. Șocul cultural a fost mai mult în viața mea de zi cu zi. Mergeam cu transportul în comun și eram copleșită de toată gălăgia, tot haosul de acolo. Nu pot să spun că a fost un impact atât de profund și direct, dar a fost mai mult un impact gradual.

Eu am plecat din București, unde și aici e mare haos, dar acolo e și mai mult. Pe mine mă deranjează puțin și acum gălăgia, indiferent unde m-aș afla. Mi se pare că dacă ești o persoană sensibilă ca mine, toate zgomotele din trafic te deranjează foarte tare. Așa că ajungi la muncă sau la școala direct obosit pentru că tu ești suprastimulat de toate zgomotele din jur. Chiar dacă transportul în comun este mult mai dezvoltat, mult mai bine construit, au străzi, autostrăzi, mai multe benzi, trenuri și așa mai departe, gălăgia și accidentele tot există”, explică tânăra.

Singurătatea, cea mai grea lecție a emigrării

Dincolo de școală și adaptare culturală, rămâne o luptă invizibilă, rar recunoscută: dorul și izolarea.

„Cred că singurătatea e cea mai dură de suportat. E cea mai dificilă pentru că aici e vorba de durerea ta psihologică ca imigrant. E vorba de suferința prin care trece fiecare imigrant până la urmă, doar că nu toată lumea vorbește despre chestia asta. Aveam câțiva colegi care chiar s-au întors în țările lor de proveniență. Unul din ei era chiar din Baia Mare și nu am mai auzit de el, pur și simplu peste vara a dispărut. După mi-am dat seama că s-a mutat înapoi în România. Deși mă bucur pentru el că a luat decizia potrivită pentru el, Îmi părea rău că nu mai aveam cu cine să vorbesc română la liceu”, încheie Carina Gagiu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romanca
franta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Cheesecake pufos din doar trei ingrediente: Rețeta simplă pe care o vei iubi
Publicat acum 32 minute
Mituri despre fertilizarea in vitro. Dr. Erna Stoian (SANADOR) vine cu cele mai interesante răspunsuri
Publicat acum 33 minute
O româncă spune adevărul despre viața în Franța: „Nu este pentru toată lumea”
Publicat acum 36 minute
Brioșe cu dovlecel, fără făină: o rețetă sățioasă și echilibrată
Publicat acum 41 minute
Tragedie în Olt: Tânăr aflat pe o sanie trasă de un autoturism a murit după ce sania s-a lovit de un cap de pod
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
A fost găsit asasinul lui Adrian Kreiner. A fost reținut în Bali FOTO
Publicat acum 9 ore si 59 minute
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close