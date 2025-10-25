€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:01 25 Oct 2025

Franţa, taxată de agenţiile de rating. Perspectiva a trecut de la stabilă la negativă
Autor: Florin Răvdan

bursa-rosu-mircea-cosea_59427200 Foto: Pixabay
 

Agenţia de evaluare financiară Moody's a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva de la "stabilă" la "negativă", lansând astfel un avertisment acestei ţări, în pl...

Agenţia de evaluare financiară Moody's a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva de la "stabilă" la "negativă", lansând astfel un avertisment acestei ţări, în plină dezbatere bugetară în parlament, relatează AFP.

Moody's a menţinut ratingul la Aa3 (datorie de grad investiţional), în timp ce concurenţii săi Fitch, pe 12 septembrie, şi apoi S&P Global, săptămâna trecută, i-au redus ratingul cu o treaptă la A+ (datorie de grad mediu-superior).

Prin această modificare, Moody's a explicat că a dorit să reflecte "riscurile crescânde ale unei slăbiri a instituţiilor şi a guvernării în Franţa, precum şi o reducere parţială a reformelor structurale".

Agenţia evidenţiază riscul "fragmentării durabile a peisajului politic al ţării", care riscă "să submineze funcţionarea instituţiilor", cu guverne "continuând să se lupte pentru a obţine o majoritate parlamentară".

Incapacitatea de a adopta legi care să abordeze "eficient provocările ar slăbi instituţiile ţării", a continuat acesta.

"În absenţa unor bugete care să oprească (efectiv) cheltuielile sau să crească veniturile, deficitul va rămâne mai mare şi mai durabil decât anticipăm în prezent", a adăugat agenţia.

Ministrul francez al economiei şi finanţelor, Roland Lescure, a "luat act" imediat de decizie, despre care a spus că "reflectă necesitatea absolută de a construi o cale în comun spre un compromis bugetar".

Guvernul, continuă comunicatul transmis AFP, "rămâne angajat să atingă obiectivul de deficit de 5,4% din PIB anunţat pentru 2025 şi să urmeze o traiectorie ambiţioasă de reducere a deficitului public, pentru a reveni sub 3% din PIB în 2029, menţinând în acelaşi timp creşterea economică", scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
agentie de rating
moody's
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Armatei. "România este unde este azi pentru că nişte oameni s-au jertfit în războaie"
Publicat acum 27 minute
Marile platforme ar putea interzice românilor accesul, dacă trece legea majoratului digital
Publicat acum 1 ora si 16 minute
"6-7" (six-seven), trendul care a acaparat lumea copiilor. Motivul pentru care îl folosesc cei mici
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Sorin Grindeanu: Armata Română are nevoie de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Numărul infracţiunilor sesizate la 112 a scăzut cu 50.000 în primele 9 luni din 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Oct 2025
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
Publicat pe 23 Oct 2025
Ce SMS i-ar da Mircea Badea lui Zelenski dacă ar fi Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Oana Țoiu
Publicat pe 23 Oct 2025
Final de octombrie cu lecții pentru Berbec, Scorpion, Rac și Pești
Publicat pe 23 Oct 2025
Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București
Publicat pe 23 Oct 2025
Primii care vor plăti după alegerile din București. Diana Tache: PSD-ul să se protejeze
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close