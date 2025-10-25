Franţa, taxată de agenţiile de rating. Perspectiva a trecut de la stabilă la negativă

Agenţia de evaluare financiară Moody's a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva de la "stabilă" la "negativă", lansând astfel un avertisment acestei ţări, în plină dezbatere bugetară în parlament, relatează AFP.

Moody's a menţinut ratingul la Aa3 (datorie de grad investiţional), în timp ce concurenţii săi Fitch, pe 12 septembrie, şi apoi S&P Global, săptămâna trecută, i-au redus ratingul cu o treaptă la A+ (datorie de grad mediu-superior).

Prin această modificare, Moody's a explicat că a dorit să reflecte "riscurile crescânde ale unei slăbiri a instituţiilor şi a guvernării în Franţa, precum şi o reducere parţială a reformelor structurale".

Agenţia evidenţiază riscul "fragmentării durabile a peisajului politic al ţării", care riscă "să submineze funcţionarea instituţiilor", cu guverne "continuând să se lupte pentru a obţine o majoritate parlamentară".

Incapacitatea de a adopta legi care să abordeze "eficient provocările ar slăbi instituţiile ţării", a continuat acesta.

"În absenţa unor bugete care să oprească (efectiv) cheltuielile sau să crească veniturile, deficitul va rămâne mai mare şi mai durabil decât anticipăm în prezent", a adăugat agenţia.

Ministrul francez al economiei şi finanţelor, Roland Lescure, a "luat act" imediat de decizie, despre care a spus că "reflectă necesitatea absolută de a construi o cale în comun spre un compromis bugetar".

Guvernul, continuă comunicatul transmis AFP, "rămâne angajat să atingă obiectivul de deficit de 5,4% din PIB anunţat pentru 2025 şi să urmeze o traiectorie ambiţioasă de reducere a deficitului public, pentru a reveni sub 3% din PIB în 2029, menţinând în acelaşi timp creşterea economică", scrie Agerpres.