Tânără studentă la Medicină a murit cu zile în Spitalul Județean Galați. Acuzele aduse de părinții fetei

O tânără de 21 de ani din Galați, studentă a Facultății de Medicină în anul III, a murit în urma unei infecții generalizate, pornite de la un abces. Aceasta s-a confruntat cu simptomele acute ale infecției timp de două săptămâni. În tot acest timp, medicii i-ar fi greșit de două ori diagnosticul, susțin părinții studentei, și au trimis-o acasă. Nici investigații de specialitate nu au fost făcute, în ciuda durerilor pe care tânăra le suferea, transmite Digi24.

Acuzațiile aduse de părinți

„Spunea „nu mai vreau, mamă, nu ai văzut că am mers de două ori și nu mi-au făcut nimic? Nu mai vreau!””, a relatat mama tinerei. „Doamna de pe salvare a spus „măi, tu vomiți, nu e ok, hai să te ducem”. Și ne-am dus la spital, unde era o doamnă doctor și când a văzut-o, imediat, i-a făcut analize, dar tot nu a văzut ce era acolo. Între timp, fetei mele îi apăruse ca o umflătură, un abces la fund. I-am făcut poză și am mers la doamna doctor și i-am arătat. Și zic „ia, uitați, ce are Mihaela”. Când a văzut, și-a schimbat diagnosticul, i-a pus abces. ”Fata asta o să moară, haideți” (n.r. - a spus medicul). L-a chemat pe medicul chirurg (numele a fost cenzurat), care, nu știu, cred că ăsta e comportamentul dânsului. M-a dat pe mine afară din cabinetul de consultații, a zis că se alintă în fața mea fata și nu știu ce i-a făcut acolo, cum a consultat-o cum nu a consultat-o, că am auzit-o doar pe ea cum țipa și nu a stat la consult. Mihaela mi-a zis „mamă, nu mai pot de durere. Știu că și-a aruncat mănușile, acolo unde le aruncă ei și a zis „cred că este un abces, dar fata nu stă la consult și dacă nu o operăm, moare”, ceva de genul a zis el”, a mai spus mama tinerei.

Studenta a murit în secția de Reanimare, după ce inițial medicii o diagnosticaseră cu o afecțiune lombosciatică. În cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență a fost demarată o anchetă, în urma plângerii făcute de mamă.

Cum se apără spitalul

”Pacienta a fost internată în spitalul nostru unde a beneficiat de toate îngrijirile medicale şi investigaţiile necesare, îngrijiri care au fost adaptate în permanenţă la modificările clinico-biologice şi imagistice apărute pe durata spitalizării. Din păcate, evoluţia a fost nefavorabilă. Pe toată durata internării s-a ţinut legătură cu mama pacientei şi în momentul de faţă ne pare nespus de rău de pierderea suferită. Sesizarea care a fost depusă în cursul dimineţii urmează a fi analizată, rezultatul urmând să fie transmis mamei pacientei”, a declarat medicul Violeta Şapira, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgenţă din Galaţi.

Caz similar

Un bărbat din Galați, în vârstă de 46 de ani, a murit după ce ar fi fost plimbat între spitale timp de 5 zile, relatează Pro TV. Bărbatul, care lucra în construcții, a simțit inițial dureri de spate și a luat un antiinflamator. Când a început să facă însă și febră, soția a sunat la ambulanță, dar a aflat că abia peste două zile ar putea veni un echipaj la domiciliu.

Pentru că se simțea din ce în ce mai rău, omul a mers cu un taxi la spital, unde ar fi așteptat 12 ore pe o bancă, în curtea unității medicale, ca să afle rezultatul testului PCR, pentru a putea fi văzut de un medic. Familia lansează acum acuzații grave.

„În afară de faptul că i-au făcut teste, nu i-au făcut nimic. Toate testele au indicat că este negativ, inclusiv PCR-ul. Problema e că nu s-a uitat nimeni la el. Eu vreau să știu de ce nimeni nu s-a ocupat de el. Eu înțeleg că sunt multe cazuri Covid, dar trebuie să fie și medici care se ocupă de pacienți care nu au Covid”, a spus soția bărbatului.