O nuntă din Miercurea Ciuc a stricat planurile Universității Craiova, înainte de partida contra Csikszereda

Universitatea Craiova dispută, duminică, în deplasare, la Miercurea Ciuc, un meci contra Csikszereda, în etapa a 6-a din Superliga.

Însă echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut parte de o situație inedită înaintea acestei partide. Singurul hotel din Miercurea Ciuc în care oltenii se puteau caza a găzduit o nuntă în seara de sâmbătă spre duminică.

S-au cazat în Sfântu Gheorghe, la 90 de km distanță de Miercurea Ciuc

Prin urmare, conducerea Craiovei, a avut în vedere că fotbaliștii nu s-ar fi odihnit bine, a luat hotărârea de a se caza în altă locație, respectiv la un hotel din Sfântu Gheorghe, oraș aflat la 90 de km distanță de Miercurea Ciuc, scrie fanatik.ro. De asemenea, Craiova se va deplasa cu autocarul duminică către Miercurea Ciuc pentru meciul cu Csikszereda, care va începe la ora 16 și 15 minute.

Mirel Rădoi o laudă pe Csikszereda

”O impresie foarte bună mi-a lăsat Csikszereda până acum. Mă uitam la partidele lor, cu Dinamo de acasă, unde rezultatul e nefavorabil: au câștigat doar un punct cu Dinamo și au pierdut cu Rapid.

Au avut ocazii, joc agresiv prin care mută liniile în același timp. Puține echipe fac lucrul acesta prin faza de atac, să facă acel pressing ultra și să mute liniile atât de repede. O echipă foarte, foarte bună, unde e amprenta lui Robert Ilyeș”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă, dinaintea partidei.

