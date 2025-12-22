€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Stiri O masă de grăsime de 100 de tone, găsită în canalizarea din estul Londrei
Data publicării: 17:22 22 Dec 2025

O masă de grăsime de 100 de tone, găsită în canalizarea din estul Londrei
Autor: Tiberiu Vasile

O masă de grăsime de 100 de tone, găsită în canalizarea din estul Londrei În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Sursa foto: Agerpres
 

O acumulare uriașă de grăsimi solidificate, estimată la aproape 100 de tone, a fost descoperită în rețeaua de canalizare din estul Londrei.

O masă de grăsime care ar cântări aproximativ 100 de tone a fost descoperită în canalizare în estul Londrei.

Aşa-numitul "fatberg" - o masă de grăsime, unsoare şi uleiuri închegate - a fost descoperit în Whitechapel şi are aproximativ 100 de metri lungime, relatează luni DPA/PA Media.

Acest "fatberg" a fost supranumit "nepotul" celui descoperit în Whitechapel în 2017, care cântărea 130 de tone şi se întindea pe 250 de metri.

Masa de grăsime din 2017 s-a numărat printre cele mai mari descoperite vreodată în acest oraş, iar o mostră din ea a fost expusă la London Museum.

Acest nou "fatberg" a determinat compania Thames Water să îi îndemne pe oameni să se gândească cu atenţie la ce aruncă în chiuvete sau în toalete în timpul perioadei sărbătorilor de iarnă.

"Acest 'fatberg' recent demonstrează exact ce se întâmplă atunci când grăsimile, uleiurile şi şerveţelele umede ajung în canalizare"

Un reprezentant al Thames Water, Tim Davies, şeful operaţiunilor de tratare a deşeurilor din nordul Londrei, a declarat că operaţiunea de îndepărtare a acestui blocaj ar putea dura "săptămâni întregi până la finalizare".

"Acest 'fatberg' recent demonstrează exact ce se întâmplă atunci când grăsimile, uleiurile şi şerveţelele umede ajung în canalizare - ele nu dispar, ci se acumulează şi provoacă daune grave. Costul curăţării blocajelor şi al reparării canalizării se ridică la zeci de milioane de lire sterline în fiecare an şi, în cele din urmă aceşti bani provin de la clienţii noştri".

Compania a observat o înmulţire sezonieră a acestor blocaje în lunile decembrie şi ianuarie şi a precizat că sumele cheltuite pentru îndepărtarea lor pot ajunge la 2,1 milioane de lire sterline în această perioadă de două luni. 

Compania a îndemnat populaţia să îndepărteze resturile alimentare de pe orice vas murdar, să se asigure că găurile de scurgere sunt prevăzute cu o sită şi să evite turnarea alimentelor lichide în chiuvetă, cum ar fi sosurile sau smântâna, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Clasament cu cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde plătești "o avere" pentru o seară în oraș

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

londra
canalizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ordonanța Trenuleț 2025, pregătită de Guvern. Principalele măsuri pentru români, în 2026
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Carrefour deschide magazinul Express cu numărul 200. Cum arată magazinul personalizat pe nevoile fiecărei comunități
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Cum să folosești corect hârtia de copt, cu partea lucioasă sau partea mată în sus
Publicat acum 1 ora si 39 minute
O masă de grăsime de 100 de tone, găsită în canalizarea din estul Londrei
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Nicușor Dan, pentru Politico: Trump a schimbat lumea. Europa este prea slabă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close