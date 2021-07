O fetiță de 10 ani a supraviețuit după ce s-a prefăcut moartă în timpul unui atac

Trei membri ai unei familii au fost atacați în apartamentul lor din Houston și împușcați mortal. O fetiță de 10 ani a supraviețuit după ce atacatorul a împușcat-o și pe ea, pentru că s-a prefăcut moartă. Copila a fost doar rănită la mână, potrivit ABC13.

Când pericolul a trecut, fetița de 10 ani și-a sunat bunica și i-a spus că un bărbat cu mască i-a împușcat părinții și pe sora în vârstă de șase ani, a povestit o rudă. De asemenea, pe FaceTime, fetița i-a arătat bunicii toată scena.

Totodată, un băiețel în vârstă de un an, care se afla în apartamentul cu pricina, a scăpat fără răni.

Fratele celor doi copii, în vârstă de opt ani, nu se afla în apartament în momentul atacului.

Patricia Cantu, reprezentant al poliției, a declarat că 'este o scenă foarte, foarte tragică. Ne rugăm pentru familie'.

Ea a mai spus că, cel mai probabil, atacatorul cunoștea victimele pentru că nu a produs pagube în apartament.

