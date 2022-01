O femeie își făcea SELFIE în timp ce mașina sa se scufundă în apele înghețate, în loc să fugă - VIDEO

Goana după selfie-uri a dus de multe ori la tragedii, dar unii oameni se pare că nu știu să învețe din greșelile altora. Este exemplul unei şoferiţe din Canada. Aceasta a ajuns cu mașina într-un râu înghețat și a început să-și facă poze în timp ce autoturismul se scufunda, în loc să fugă de acolo cât mai repede, scrie Daily Mail. Noroc cu trecătorii, care au reacționat imediat și s-au dus să o salveze. Oamenii au târât un caiac pentru a o salva de pe acoperișul mașinii care se scufunda în apă.

Femeia stătea pe capota mașinii sale galbene, în timp ce autoturismul se scufunda sub gheața râului Rideau, în suburbia Manotick, duminică după-amiază. Ea a fost fotografiată făcându-și selfie-uri în timp ce vehiculul s-a scufundat aproape în totalitate. Doar acoperișul mașinii se mai vedea în momentul în care a fost salvată. În videoclipurile postate pe rețelele de socializare, două persoane sunt văzute transportând un caiac albastru spre locul accidentului. Femeia urcă deasupra ei și este scoasă în siguranță cu ajutorul unei frânghii legată de ambarcațiune.



"Oh bine. Cred că voi merge,." spune ea mai târziu, când era deja la mal.





Era singura persoană din mașină. Poliția a răspuns în jurul orei 16.30, iar ea a fost acuzată de exploatare periculoasă a unui autovehicul, deși conducerea pe apă înghețată nu este ilegală în sine. Paramedicii au sosit la fața locului, dar au spus că femeia nu a vrut să fie consultată, potrivit ziarului National Post. Deocamdată nu se știe de unde este femeie și încotro se îndrepta.

Un alt videoclip arată mașina mergând cu viteză pe râul înghețat, dar nu este clar dacă a fost intenționat sau dacă mașina pur și simplu derapa rapid pe gheață. După ce mașina s-a prăbușit, femeia, foarte de calmă, a așteptat pur și simplu să fie salvată.

„Această porțiune a râului are gheață subțire în comparație cu alte zone ale râului”, a declarat Serviciul de Poliție din Ottawa într-un comunicat de presă.

„Condițiile de gheață în această perioadă a anului pot fi imprevizibile. Serviciul de poliție din Ottawa ar dori să le reamintească rezidenților să stea departe de gheață și să-și amintească: „Nici o gheață nu este gheață sigură”.", au mai transmis oamenii legii.

