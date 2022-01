O femeie a câștigat 3 milioane de dolari la loto. Noroc că și-a verificat căsuța de spam a mail-ului

O femeie din SUA era cât pe ce să rateze un premiu de 3 milioane de dolari la loto. Laura Spears cumpărase un bilet Mega Millions de pe site-ul web al Loteriei Michigan pentru extragerea din 31 decembrie 2021.Ea a ales cinci numere pentru a câștiga un milion de dolari, plus opțiunea de a-și înmulți premiul cu trei, scrie CNN.

„Am văzut un anunț pe Facebook că jackpot-ul Mega Millions era destul de mare, așa că mi-am făcut un cont și mi-am cumpărat un bilet”, a declarat Laura Spears, în vârstă de 55 de ani, oficialilor Loteriei din Michigan.

Căuta în căsuța de spam un alt mail

Extragerea a fost făcută, iar numele câștigătoare au fost anunțate, dar femeia habar nu avea că ea este mare câștigătoare a celor 3 milioane de dolari. A aflat absolut întâmplător. În timp ce căuta un mail în căsuța de spam a observat că are unul și de la loterie. A fost șocată când a aflat câți bani a câștigat.

„Câteva zile mai târziu, căutam un e-mail de la cineva, așa că am verificat căsuța de spam din contul meu de e-mail. Atunci am văzut un e-mail de la loterie, prin care mă anunța că am câștigat un premiu. Nu-mi venea să cred ce citeam, așa că m-am conectat la contul meu de loterie pentru a confirma mesajul din e-mail. Totul este încă atât de șocant pentru mine, că am câștigat cu adevărat 3 milioane de dolari!”, a povestit femeia.

Laura Spears și-a ridicat săptămâna trecută premiul de la sediul loteriei. Ea a spus că intenționează să-și împartă banii cu familia și să se pensioneze mai devreme.

Noroc chior pentru o pensionară. A dat lovitura la loto pentru a treia oară în ultimii 3 ani

Noroc chior pentru femeie în vârstă de 61 din ani, din Maryland, SUA. Aceasta a câștigat la loterie pentru a treia oară în ultimii trei ani. Recent, ea luat premiul cel mare în valoare de 50.000 de dolari.

În luna august a anului 2018, femeia a câștigat pentru prima dată la loterie, aceeași sumă, de 50.000 de dolari. În octombrie 2019, ea a dat din nou lovitura. Recent, după ce a cumpărat două bilete în valoare de 5 dolari, aceasta și-a pus în palmares cel de-al treilea câștig. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News