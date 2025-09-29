€ 5.0783
Data actualizării: 23:04 29 Sep 2025 | Data publicării: 22:57 29 Sep 2025

O clădire s-a prăbușit pe neașteptate peste sute de copii: Numărul răniților urcă la 83. Imagine cruntă sub dărâmături
Autor: Irina Constantin

scoala prabusita indonezia captură video
 

O clădire a căzut, pur și simplu, pe neașteptate. Numărul răniților este ridicat, iar cel al dispăruților nici nu este cunoscut.

UPDATE: Salvatorii au mai reușit să scoată încă patru copii de sub dărâmături, numărul răniților urcând la 83. În aceste momente încearcă să salveze încă trei, prinși sub dărâmături.

„Le-am administrat oxigen și apă celor încă prinși sub dărâmături și i-am ținut în viață în timp ce ne străduim să-i scoatem” a spus un salvator, conform The Independent.

Salvatorii au văzut mai multe cadavre împrăștiate sub dărâmături, dar s-au concentrat pe salvarea celor care erau încă în viață, conform sursei citate.

UPDATE: Ar fi vorba despre o școală islamică, așa explicându-se numărul copiilor prezenți în clădire. Un băiat a murit. Unii dintre elevii transferați la spital sunt în stare critică. 

Autoritățile au început să investigheze cauza prăbușirii clădirii. Se pare că vechea sală de rugăciune avea inițial doar două etaje, dar fusese renovată prin adăugarea a încă două etaje fără a avea permis de construire a unei noi structuri.

„Fundația vechii clădiri aparent nu a putut susține două etaje de beton și s-a prăbușit în timpul procesului de turnare” conform Abast.

O persoană şi-a pierdut viaţa şi alte 79 au fost rănite luni în urma prăbuşirii unei clădiri cu trei etaje pe insula indoneziană Java.

Numărul persoanelor dispărute este în continuare necunoscut.

Peste 100 de elevi se adunaseră pentru rugăciunile de după-amiază la Internatul Islamic Al-Khoziny din oraşul Sidoarjo, Java de Est, când clădirea s-a prăbuşit pe neaşteptate, a raportat agenţia oficială de presă Antara, citând un martor. 

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei, Jules Abraham Abast, salvatorii au reuşit să evacueze 79 de persoane rănite care au fost spitalizate, citează Agerpres. 

Unul dintre îngrijitorii internatului, Abdus Salam Mujib, a declarat jurnaliştilor că imobilul s-a prăbuşit în timp ce muncitorii turnau beton pentru a construi un etaj suplimentar.

"Clădirea avea doar trei etaje. Era planificat să aibă patru", a spus el.

Nerespectarea standardelor de construcţie provoacă îngrijorări serioase cu privire la siguranţa clădirilor în Indonezia.

La începutul lunii septembrie, trei persoane au fost ucise şi alte zeci au fost rănite în urma prăbuşirii unei clădiri care adăpostea o sală de rugăciune în Java de Vest.

În 2022, un minimarket cu trei etaje s-a prăbuşit în sudul Kalimantanului, omorând cinci persoane. În 2018, 75 de persoane au fost rănite când mezaninul clădirii Bursei de Valori din Jakarta s-a prăbuşit.

