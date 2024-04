O astroloagă şi-a ucis iubitul, și-a aruncat copiii din mașină, apoi s-a sinucis, de frica eclipsei totale de Soare. "Apocalipsa e aici. Acum este timpul să alegeți"

Caz șocant în Statele Unite ale Americii. O astroloagă şi-a ucis iubitul, și-a aruncat copiii din mașină, apoi s-a sinucis, de frica eclipsei totale de Soare, crezând că vine apocalipsa.

O fetiță și sora ei în vârstă de nouă ani au fost găsite pe o autostradă aglomerată din zona Los Angeles după ce au fost aruncate dintr-o mașină aflată în mișcare, iar anchetatorii cred că mama lor a făcut asta. Ea s-a sinucis după ce și-a ucis și partenerul, au declarat autoritățile marți, scrie The Guardian.





Fetița în vârstă de opt luni a fost declarată decedată la fața locului luni dimineața, iar fata mai mare a fost dusă la spital, potrivit oamenilor legii.

Mama fetelor, Danielle Cherakiyah Johnson, și-a înjunghiat mortal partenerul, Jaelen Allen Chaney, în cartierul Woodland Hills din Valea San Fernando, la aproximativ 40 km nord-vest de centrul orașului Los Angeles, și a fugit apoi cu un Porsche Cayenne, potrivit departamentului de poliție din Los Angeles (LAPD).

Cuplul ar fi avut o ceartă care a devenit violentă, iar detectivii au găsit un cuțit „cu dovezi biologice” la fața locului, au spus autoritățile.





Femeia, în vârstă de 34 de ani, a condus apoi pe autostrada Interstate 405 în Culver City, la aproximativ 15 km vest de centrul orașului Los Angeles. Ea și-ar fi aruncat fiicele din mașină în timp ce autoturismul se afla în mișcare, a spus LAPD. Numele fetelor nu au fost făcute publice.



O jumătate de oră mai târziu, în timp ce conducea cu peste 160 km/h, femeia s-a izbit de un copac în Redondo Beach, la aproximativ 32 km sud-vest de centrul orașului Los Angeles. Anchetatorii spun că accidentul pare mai degrabă o sinucidere.

Iubitul femeii, Jaelen Allen Chaney, în vârstă de 29 de ania fost găsit mort în apartamentul său. Anchetatorii cred că a fost ucis înainte ca fetele să fie descoperite pe autostradă.

Cu câteva zile înainte, Danielle Cherakiyah Johnson a postat pe rețelele de socializare preocupări legate de eclipsă și apocalipsă. Ea se prezenta ca ”vindecător divin” și astrolog, şi oferea online ”purificări ale aurei”, precum şi citiri ale semnelor zodiacale. Pe reţelele de socializare, femeia îşi spunea Ayoka.

În postarea pe care o făcuse înainte de crimă ea compara eclipsa cu ”apogeul războiului spiritual” şi spunea că toată lumea ar trebui să ”aleagă o tabără”.

This eclipse is the epitome of spiritual warfare. Get your protection on and your heart in the right place.



The world is very obviously changing right now and if you ever needed to pick a side, the time to do right in your life is now. Stay strong you got this ????