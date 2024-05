„O altă marionetă a lui Putin". Secretarul pentru Apărare al Regatului Unit despre înlocuirea Ministrului Apărării al Rusiei

Shapps a amintit că Șoigu poartă responsabilitatea pentru moartea a peste 355.000 de soldați ruși și suferințele masive ale civililor din cauza războiului de agresiune împotriva Ucrainei.

"Rusia are nevoie de un Ministru al Apărării care să anuleze această moștenire catastrofală și să pună capăt invaziei - dar tot ce vor obține este încă unul dintre marionetele lui Putin," a notat Secretarul pentru Apărare al Regatului Unit.

Sergei Shoigu has overseen over 355k casualties amongst his own soldiers & mass civilian suffering with an illegal campaign in Ukraine.



Russia needs a Defence Minister who would undo that disastrous legacy & end the invasion - but all they’ll get is another of Putin’s puppets. https://t.co/gNAhXqoRcm