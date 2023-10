"Noi anul trecut, chiar din 24 februarie 2022, am avut 57.000 zile om, şi oamenii povesteau cum e războiul. Deci în afară de ce vedeam la TV, au fost 57.000 zile om numai în Universitatea Dunărea de Jos. A fost cel mai mare centru pentru imigranţi din România. Se numără ca la hotel. Un om, o zi, cu cazare şi mâncare. Am avut două cămine puse la dispoziţie de universitate. Am avut bătrâni, copii, salvare, medici. Am avut şi două decese, şi două naşteri. Astea s-au întâmplat la spital, bineînţeles. Ne-am ocupat de oamenii ăştia până în octombrie anul trecut.

(n.r. cine a plătit) Iniţial, primele două luni şi jumătate, toate cheltuielile au fost ale universităţii. La nivel local am avut asigurată toată hrana. Am avut donaţii, trei mese pe zi. Cheltuielile noastre au fost legate de utilităţi. Ulterior au apărut nişte fonduri, am avut de la norvegieni câteva mii de euro, de la Ministerul Educaţiei o sumă, şi după aceea a fost o ordonanţă specială. Iar Ministerul de Interne, prin ISU, a acoperit ultima perioadă de cazare, 50 de lei pe zi. Dar primele luni ne-am descurcat singuri.

Am avut o desfăşurare de forţe extraordinară. Am avut zilnic 100 de voluntari. Jumătate dintre ei basarabeni, care vorbeau rusă. Am descoperit cât de multă lume vorbea româneşte. Ce s-a întâmplat acum un an era mai aproape de ce era la TV", a declarat Lucian Georgescu la interviurile DC NEWS.

