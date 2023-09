Nuclearelectrica, colaborare internaţională pentru avansarea producţiei de izotopi medicali în România

SN Nuclearelectrica S.A. şi Laurentis Energy Partners, o filială a Ontario Power Generation (OPG), semnează joi, la Paris, un memorandum, informează Ministerul Energiei.



"Cu prilejul vizitei oficiale în Canada, am trasat paşii următori. Şi deja îi facem. Suntem mândri că România demonstrează nu numai performanţe de top în operarea în siguranţă a reactoarelor noastre CANDU de la Cernavodă, ci şi leadership şi viziune strategică prin explorarea producţiei de izotopi medicali şi apă grea în parteneriat cu Canada. Este un pas semnificativ pentru a ajuta la îmbunătăţirea sănătăţii a milioane de oameni şi a demonstra multiplele beneficii ale centralelor nucleare, care generează energie curată, contribuie la stabilitatea energetică, decarbonare şi creştere economică şi susţin tratamentul cancerului. La fel de important este proiectul repornirii producţiei de apă grea în România, o iniţiativă începută în mandatul fostului ministru Virgil Popescu. Cererea globală pentru apă grea este într-o creştere spectaculoasă, iar România poate fi un jucător strategic", a precizat Sebastian Burduja, ministrul Energiei, potrivit comunicatului citat.



Potrivit acestuia, România şi Canada dau astfel un exemplu altor ţări despre rolul important al energiei nucleare.



Acest demers vine imediat după anunţul de finanţare din partea Guvernului Canadei pentru reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă.



Memorandumul a fost încheiat în contextul parteneriatului de peste 55 ani între România şi Canada în domeniul energiei nucleare şi al anunţului făcut de Jonathan Wilkinson, ministrul Energiei şi Resurselor Naturale din Canada, de a sprijini cu 3 miliarde de dolari canadieni dezvoltarea proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, care consolidează securitatea energetică şi sprijină producţia de energie curată.



Acordul a fost oficializat joi, preşedintele şi directorul general al OPG, Ken Hartwick, şi directorul general al SNN, Cosmin Ghiţă, semnând un Memorandum de Înţelegere, în prezenţa ministrului Energiei din România, Sebastian Burduja. Semnarea a avut loc în contextul conferinţei organizate la Paris de Agenţia pentru Energie Nucleară - "Foaia de parcurs pentru noul sector nuclear", care va găzdui peste 21 de miniştri internaţionali şi sute de profesionişti din industrie.



"SNN este mândră să se asocieze cu Laurentis, un lider mondial în domeniul izotopilor nucleari şi să contribuie astfel în mod direct la industria de sănătate prin extinderea portofoliului nostru de proiecte prin producţia de izotopi. În prezent, industria nucleară este esenţială pentru generarea de energie curată şi pentru producerea de izotopi medicali, iar acest parteneriat este o modalitate de a avansa soluţiile globale atât de necesare domeniul medical", a menţionat Cosmin Ghiţă, director general Nuclearelectrica.



Jason Van Wart, preşedinte şi CEO al Laurentis Energy Partners, a arătat, în context, că Laurentis se angajează să valorifice expertiza dovedită în domeniul retehnologizării şi al producţiei de izotopi pentru a avansa soluţiile de asistenţă medicală şi pentru a extinde oportunităţile din România.



Izotopii joacă un rol esenţial în medicină, în tratamentul cancerului, în imagistica medicală, în sterilizarea dispozitivelor medicale, în dezvoltarea de noi medicamente, în cercetarea neutronică, în securitatea frontierelor, în conservarea alimentelor şi în multe altele. Apa grea, pe care reactoarele CANDU o folosesc ca moderator şi agent de răcire, poate fi de asemenea utilizată într-un număr tot mai mare de aplicaţii nenucleare, inclusiv în domeniul farmaceutic, al diagnosticelor medicale şi al electronicii de ultimă generaţie, cum ar fi fibrele optice şi ecranele OLED.



Laurentis şi compania sa mamă, OPG, sunt lideri mondiali recunoscuţi în domeniul izotopilor nucleari produşi prin reactoarele CANDU de la centralele nucleare Darlington şi Pickering. Laurentis a deschis primul birou în Bucureşti în 2020, unde operează prin intermediul filialei sale, Canadian Nuclear Partners S.A. (CNPSA), care face parte din industria nucleară reglementată a ţării.



Nuclearelectrica deţine şi exploatează două unităţi CANDU la centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, recunoscute a fi poziţionate pe locurile 1 şi 3 la nivel internaţional în ceea ce priveşte factorul de capacitate, şi are planuri de a dezvolta unităţi suplimentare în viitor.



Laurentis si Nuclearelectrica au semnat anterior două contracte în sprijinul retehnologizării Unităţii 1 de la Cernavodă a SNN, primul pentru a dezvolta un program de conservare în scopul protejării integrităţii sistemelor de apă ale reactorului iar al doilea contract în calitate de inginer al proprietarului tehnologiei CANDU pentru a oferi asistenţă tehnică.



Compania Naţională Nuclearelectrica SA este compania naţională românească producătoare de energie electrică, termică şi combustibil nuclear care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din acţiuni, iar ceilalţi acţionari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.



Sucursala CNE (CNE) Cernavodă operează două unităţi nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unităţi dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear şi se află în curs de realizare a unui ciclu integrat de combustibil prin achiziţia unei linii de procesare a concentratului de uraniu în vederea susţinerii proiectelor de investiţii pe termen lung ale companiei.



Proiecte strategice de investiţii ale SNN sunt estimate la peste 12 miliarde de euro: retehnologizarea Unităţii 1, punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4, dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici, în cooperare cu compania americană NuScale Power.



Laurentis Energy Partners, o filială a Ontario Power Generation, oferă soluţii de energie nucleară de ultimă generaţie şi fiabile pentru clienţii din întreaga lume, conform Agerpres.

