Noul regulament de parcare din Bucureşti, motiv de scandal. Scrisoare deschisă către Nicuşor Dan. O femeie a plătit aproape 4000 lei pentru un loc şi a fost la un pas să fie bătută

"SCRISOARE DESCHISĂ D-LUI PRIMAR!

Stimate d-le Primar Nicușor Dan, atunci când am plătit 3.840 lei pentru un loc de parcare cu rezervare riveran pe 1 an de zile, credeam că problema mea cu locul de parcare acasă a fost rezolvată. Habar nu aveam cât stres îmi va aduce acest lucru în mai puțin de o săptămână de când a intrat în vigoare contractul și chiar tocmai am primit și primele jigniri și amenințări, plus am fost la un pas de a fi linșată duminică, în plină zi, în plină stradă centrală de un posesor Audi (am sunat la poliție, m-au îndrumat cu ce e de făcut…).

Mulțumesc, în parte vi se datorează! Spun asta pentru că: întâi am așteptat mai bine de o săptămână să vină să marcheze locul înainte de a intra contractul în vigoare, așa cum mi s-a spus. Apoi, după ce în final au marcat, am sesizat imediat când s-a făcut marcajul, am trimis poze și video cu stâlpul de parcare care este montat necorespunzător și care “dansează” la fiecare pală mai puternică de vânt și riscă să cadă pe mașini și oameni, sau, Doamne ferește, pe vreun copil, așa cum s-a întâmplat și cu băiețelul care s-a urcat pe obeliscul din primărie… degeaba, nici o reacție din partea autorităților, oricât am insistat în scris sau telefonic…", a scris femeia pe Facebook.

"Pentru că mi-am permis să spun că trebuie să mute maşina, că e parcare plătită, mai avea puţin şi mă linşa"

"Pentru că parcarea cu plată nu e marcată cu marcaj albastru, așa cum ar trebui, pe strada mea cu sens unic, pe partea stângă se parchează de-a curmezișul, nu de-a lungul bordurii, conform indicatorului de circulație, așa că sunt în imposibilitatea de a folosi locul de parcare plătit sau de a mai ieși din parcare, (dacă reușesc să parchez), având în vedere că sunt blocată față și spate de mașini parcate în diagonală…

Duminică, 09.10.2022, ora 15,50, când am revenit de la cumpărături, posesorul de Audi parcat pe locul meu, în diagonală, m-a jignit, amenințat, mai avea puțin și mă linșa în plină zi, fiind agresivi cei cu care era în “gașcă”, pentru că mi-am permis să spun că trebuie să mute mașina, că e parcare plătită și că nu o poate ocupa, respectiv parca în diagonală. Ca să înțelegeți, pe o stradă cu sens unic, foarte aglomerată, dacă locul de parcare plătit este ocupat nu pot opri mașina pentru a mă da jos să văd ce număr de telefon este în geam, să sun, să vină… Pentru că efectiv blochez o întreagă stradă. Şi atunci trebuie să ies de pe strada cu sens unic, aproximativ o stație de metrou, să mă întorc, să las mașina pe avarii în mijlocul unei intersecții, să sun, să plece, să pot parca… deci complicat, stres și timp pierdut.

Dacă primăria ar marca cu albastru așa cum ar trebui, multe discuții nu ar mai avea loc… Ca să nu mai spun că ar fi trebuit marcate înainte de a fi montate indicatoarele: parcare cu plata, se ridică mașina!

Și uite așa, și cu banii luați… și ne mai mirăm că sunt români peste tot mai puțini în România! Să auzim de bine!", a mai scris bucureşteanca, pe nume Nicoleta Rotaru, pe un grup de Facebook din Sectorul 2.

