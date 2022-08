Noile reguli de parcare din Bucureşti, contradicţie cu legea circulaţiei. Christian Ciocan: Municipalitatea are obligaţii, nu opţiuni. Asta nu înseamnă parcare

"Am luat notă de decizia municipalităţii de a pune taxe suplimentare pentru drumul public pentru care oamenii plătesc deja impozite, prin aceea că prin trasarea unor urme pe asfalt, de culoare albastră, acesteau au căpătat denumirea, brusc, de parcări.

Pe partea carosabilă, aşa cum a fost ea realizată prin sistematizare, în aceste momente avem, prin aceste dâre marcate pe asfalt, nişte obturări ale traficului rutier şi aşa aglomerat în Bucureşti. Pe de o parte! Pe de altă parte, o parcare presupune un studiu de fezabilitate, nişte aprobări în comisiile tehnice de circulaţie din care fac parte şi reprezentanţi ai Poliţiei Rutiere, presupune autorizaţii, presupune întreţinere, şi alte lucruri, cu atât mai mult cu cât asta se face într-un Bucureşti în care circulaţia se face pe principiul vaselor comunicante. Dârele pe asfalt sunt una, iar ştiinţa numită circulaţia pe drumurile publice, care este reglementată nu numai prin ordonanţa 195, ci printr-o mulţime de alte acte normative, este cu totul altceva.

Suntem extrem de încântaţi că municipalitatea se gândeşte la realizarea de parcări într-un Bucureşti care a fost sistematizat cu mult înainte de 2022, dar simplele dâre marcate pe asfalt obturează traficul rutier, iar aceasta nu înseamnă parcare în adevăratul sens al cuvântului", a explicat cms. Christian Ciocan pentru DC NEWS.

"Municipalitatea are obligaţii, nu opţiuni. Contradicţie cu legea"

"În al doilea rând, odată ce plăteşti impozite, nu înţelegem justificarea ca pe drumul pe care se circulă să fie plătite sume în plus. Mai mult decât atât, aflăm din zvonuri publice, în loc de decizii cu subiect şi predicat, că şi acolo unde legea permite să fie maşinile oprite pe trotuar, acestea vor fi ridicate. Comunicarea în spaţiul public într-o chestiune de asemenea importanţă nu se face pe bucăţi. Se face de la cap la coadă. Municipalitatea are obligaţii şi nu opţiuni, calitatea vieţii este un imperativ al societăţii. Federaţia a analizat şi atrage atenţia, în cel mai serios mod, că odată cu luna septembrie, când vor reîncepe şcolile, iar oamenii vor reveni din concediu, se vor produce adevărate ambuteiaje, care vor avea drept cauză aceste măsuri pe care municipalitatea le-a luat neţinând cont de chestiunile la care am făcut referire mai devreme.

Conform OUG 195/2022, pe străzile cu sens unic oprirea autoturismelor este permisă pe oricare dintre părţi, cu condiţia să rămână liberă o bandă de circulaţie. Este o contradicţie între dârele de pe asfalt şi această ordonanţă. Dacă deja avem dâre pe asfalt şi omul spune că prin lege are dreptul să oprească pe oricare dintre părţi, cu condiţia să nu blocheze, cine greşeşte? Sunt lucruri cu consecinţe juridice.

Am discutat cu preşedintele Federaţiei şi solicităm răspuns public din partea primarului Nicuşor Dan, în numele Primăriei Municipiului Bucureşti", a concluzionat Christian Ciocan.

"Revoluţia parcărilor e un fail". Noul regulament de parcare din Bucureşti, făcut praf

"Ziua 1 după revoluția parcărilor e un fail.

Așa cum anticipam, mașinile s-au mutat de pe locurile amenajate pe spațiul public (trotuare, spații verzi, rampe), iar Poliția Locală nu poate face nimic pentru că “nu putem aplica sancțiuni în lipsă” (n.a. dacă nu e posesorul mașinii prezent la mașina parcată).

Așa că, dragi consăteni, blocați repede rampa aia de acces pe trotuar sau spațiul ăla verde și plecați de la mașină, că e gratis", a scris Sabina Iordache pe Facebook. CITEŞTE AICI MAI MULTE

