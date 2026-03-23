Nou atac al Rusiei la granița României. Avioane F-16, ridicate de MApN / Alertă în Tulcea

Locuitorii din județul Tulcea au fost informați, luni seară, prin RO-Alert, de un atac al Federației Ruse la granița cu România.
În seara zilei de luni, 23 martie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 19.08, un mesaj RO-Alert.
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană.
Alerta aeriană a încetat la 20.08.
Nu au fost raportate elemente de drone căzute pe teritoriul național.
