Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
Nou atac al Rusiei la granița României. Avioane F-16, ridicate de MApN / Alertă în Tulcea
Data actualizării: 20:31 23 Mar 2026 | Data publicării: 20:30 23 Mar 2026

Nou atac al Rusiei la granița României. Avioane F-16, ridicate de MApN / Alertă în Tulcea
Autor: Ioan-Radu Gava

Locuitorii din județul Tulcea au fost informați, luni seară, prin RO-Alert, de un atac al Federației Ruse la granița cu România.

În seara zilei de luni, 23 martie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 19.08, un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană.

Alerta aeriană a încetat la 20.08.

Nu au fost raportate elemente de drone căzute pe teritoriul național.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ai muncit în Italia? Cum poți obține două pensii și ce pași trebuie să urmezi când te întorci în România
Publicat acum 28 minute
De ce Elijah Wood nu acceptă un alt Frodo în "Stăpânul Inelelor". Actorul a spus clar ce își dorește
Publicat acum 32 minute
Nou atac al Rusiei la granița României. Avioane F-16, ridicate de MApN / Alertă în Tulcea
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Criza carburanților: La cât urmează să limiteze Guvernul adaosul comercial / Proiect de OUG
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Demisie surpriză: Johannes Hahn se retrage din rolul de trimis special al UE pentru Cipru
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 8 minute
PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
Publicat acum 9 ore si 38 minute
Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump
Publicat acum 10 ore si 18 minute
Deces în politică: A murit fostul premier al Franței
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Vremea se răcește și vin ninsorile, la sfârșit de martie. Florinela Georgescu, ANM: Temperaturi sub zero grade
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
