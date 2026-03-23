Nou atac al Rusiei la granița României. Avioane F-16, ridicate de MApN / Alertă în Tulcea

În seara zilei de luni, 23 martie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 19.08, un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană.

Alerta aeriană a încetat la 20.08.

Nu au fost raportate elemente de drone căzute pe teritoriul național.