Stiri

Nou accident feroviar în Spania: Un tren de navetiști s-a izbit de o macara de construcții
Data actualizării: 16:30 22 Ian 2026 | Data publicării: 16:30 22 Ian 2026

Nou accident feroviar în Spania: Un tren de navetiști s-a izbit de o macara de construcții
Autor: Iulia Horovei

accident spania murcia Accident feroviar în Spania. Sursa foto: Captură video @Visegrad24, X

Un tren de navetiști a lovit joi, 22 ianuarie, o macara de construcții lângă Cartagena, în regiunea Murcia din sud-estul Spaniei, pe fondul mai multor accidente feroviare în doar câteva zile.

Un tren de navetişti s-a izbit joi la prânz de o macara de construcţii în apropiere de Cartagena, în regiunea Murcia din sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind rănite uşor, a anunţat compania feroviară spaniolă Renfe, transmit AFP şi Reuters.

Accidentul survine după coliziunea mortală dintre două trenuri de mare viteză duminică, în regiunea sudică Andaluzia, soldată cu cel puţin 43 de morţi, şi după un alt accident feroviar în Catalonia, marţi, în urma căruia mecanicul de locomotivă a murit.

Mai multe persoane rănite ușor

„Există mai mulţi răniţi uşor” şi circulaţia a fost întreruptă între Cartagena şi Los Nietos, a explicat o purtătoare de cuvânt a companiei Renfe, menţionând că trenul nu a deraiat. Ea a precizat că este vorba despre „o macara exterioară”, ce nu aparţinea companiei feroviare.

Pe imaginile video postate pe reţelele sociale se poate vedea o ramă de tren cu un singur vagon oprită pe şine, în timp ce pompierii şi poliţia sunt prezente în zona incidentului, în plină natură.

 

Operatorul feroviar spaniol Adif a anunţat ulterior că traficul a fost reluat, la aproximativ o oră şi jumătate de la accident.

Solicitate de AFP, serviciile de salvare din regiunea Murcia au confirmat că fuseseră contactate la ora locală 12:04 pentru un accident survenit în localitatea Alumbres, care s-a soldat cu „mai mulţi răniţi uşor”, fără a putea oferi numărul exact al acestora.

Acest tren de navetişti aparţinea reţelei Feve.

Accidente feroviare în lanț, în Spania

În interval de 48 de ore, Spania a fost lovită de două accidente feroviare grave. Primul caz este catastrofa feroviară de la Adamuz, în Andaluzia (sud), unde cel puţin 43 de oameni au murit duminică seară în coliziunea dintre două trenuri de mare viteză, o tragedie a cărei cauză exactă rămâne deocamdată neclară. Bilanţul este unul provizoriu, echipele de salvare căutând încă mai multe persoane date dispărute.

Două zile mai târziu, marţi seară în Catalonia, un tren de navetişti ce se îndrepta spre Barcelona (nord-est) a lovit resturile unui zid ce se prăbuşise pe calea ferată, în apropiere de localitatea Gelida, din cauza ploilor abundente. Accidentul s-a soldat cu un mort şi cinci răniţi grav.

În acest context foarte tensionat, principalul sindicat al mecanicilor de locomotivă din Spania a făcut miercuri apel la organizarea unei greve de trei zile, între 9 şi 11 februarie, în scopul luării unor măsuri destinate creşterii securităţii în transportul feroviar, notează Agerpres.

Citește și: VIDEO De ce vibrează atât de tare trenurile în Spania. Problema, readusă în prim-plan după accidentul feroviar soldat cu morți

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spania
accident
raniti
cartagena
murcia
