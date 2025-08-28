Data publicării:

Noi fraude cu locuri de muncă false create de AI – cum să nu cazi în capcană

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa Foto: FreePik
LinkedIn avertizează asupra escrocheriilor de recrutare pe fondul creșterii post-vacanță a angajărilor.

Pe măsură ce vara se încheie și angajații revin la muncă, mulți dintre ei își caută un nou loc de muncă, însă experții atrag atenția că platformele de recrutare online pot fi o capcană pentru cei neatenți. LinkedIn a emis recent un avertisment privind escrocheriile care vizează persoanele aflate în căutarea unui job, în special în contextul creșterii angajărilor din perioada post-vacanță.

Platforma profesională subliniază că unii ofertanți de servicii de redactare a CV-urilor sau posturi de muncă pot fi false. Potrivit unui comunicat transmis de LinkedIn, aceste oferte folosesc adesea instrumente gratuite de inteligență artificială și încearcă să mute discuțiile în afara platformei. Majoritatea acestor propuneri provin de la persoane din afara rețelei LinkedIn a utilizatorului.

"Escrocii profită de anxietate și lipsa de experiență, oferind servicii care pot compromite datele personale"

Oscar Rodriguez, vicepreședinte pentru încredere la LinkedIn, atrage atenția: „Căutarea unui loc de muncă poate fi un moment stresant, care poate lăsa oamenii vulnerabili, în special absolvenții care intră pentru prima dată pe piața muncii. Escrocii profită de anxietate și lipsa de experiență, oferind servicii care pot compromite datele personale sau costă bani fără a oferi valoare”.

Avertismentul coincide cu perioada în care companiile încep să angajeze mai intens după vacanța de vară. Potrivit LinkedIn, recrutările în Franța cresc cu 113% în luna septembrie comparativ cu restul anului. Creșteri semnificative se înregistrează și în Olanda și Regatul Unit, cu 65%, respectiv 44% mai multe angajări față de media anuală.

Cum recunoști un anunț fals

Site-ul de joburi Indeed recomandă să fie verificate cerințele și claritatea anunțurilor. Posturile reale au „descrieri detaliate și calificări specifice”, în timp ce cele false au „cerințe vagi”, cum ar fi mențiuni generale despre vârstă, citire sau tastare. Cerințele largi ar putea indica un job fals, deoarece „aproape oricine” le-ar putea îndeplini.

Un alt semnal de alarmă este salariul exagerat. Indeed exemplifică un post de început de carieră care promite 75.000 $ (64.740 €) pentru 15-20 de ore pe săptămână. Combinarea unui salariu ridicat cu ore de muncă neobișnuit de multe sau flexibilitate mare poate indica faptul că oferta „pare prea frumoasă ca să fie adevărată”.

De asemenea, anunțurile suspecte nu includ date de contact pentru managerul de recrutare sau persoane din companie. Indeed recomandă să se aplice doar la posturi cu cerințe clare de competențe și experiență și să se verifice informațiile despre companie, inclusiv site-ul web, adresa de e-mail, locația și membrii personalului.

Rămâneți pe platformele profesionale

Dacă un candidat nu are profil pe LinkedIn, mesajele prin e-mail sau SMS care susțin că CV-ul a fost găsit online pot proveni de la recrutorii falși. Alte semnale includ oferirea imediată a unui job.

Când contactul se face direct pe LinkedIn, platforma recomandă verificarea profilului recrutorului pentru badge-ul de verificare, care confirmă informațiile despre persoană sau organizație, precum și analiza activității sale: fotografie de profil, urmăritori și conținut postat. Convorbirile legitime „rămân de obicei pe platformele profesionale” și nu ar trebui să aibă loc pe aplicații de mesagerie.

Atât LinkedIn, cât și Indeed subliniază că solicitarea de informații „neobișnuite”, precum numărul de asigurare, pașaportul sau date bancare, poate fi o tentativă de fraudă menită să obțină datele personale ale utilizatorului, conform Euronews.

