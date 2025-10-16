Noapte tensionată: Rusia a atacat o infrastructură de procesare a gazelor din centrul Ucrainei

Potrivit ministerului rus, cele mai multe drone au fost interceptate în regiunile Saratov (12), Volgograd (11) și Rostov (8), aceasta din urmă situată la granița cu Ucraina. Alte șase drone au fost doborâte deasupra peninsulei Crimeea, iar două au fost distruse deasupra Mării Negre și a Mării Azov. Restul dronelor au fost neutralizate în regiunile Briansk (4), Voronej (4), Belgorod (3) și Kursk (1), toate aflate în apropierea frontierei cu Ucraina.

Din cauza atacurilor, aeroporturile din Volgograd, Samara și Tambov și-au suspendat temporar operațiunile pentru a asigura siguranța zborurilor.

Atac asupra infrastructurii de gaze din Ucraina

În aceeași noapte, un atac cu rachete și drone rusești a afectat o infrastructură de procesare a gazelor din regiunea Poltava, în centrul Ucrainei, potrivit companiei private DTEK.

„Noaptea, inamicul a atacat din nou o infrastructură a DTEK Naftogaz cu drone și rachete. Ca urmare a atacului, operațiunile instalațiilor de producție a gazelor au fost întrerupte”, se arată în comunicatul companiei. În trecut, centralele electrice deținute de DTEK au fost atacate de mai multe ori de Rusia.

Rusia intensifică bombardamentele asupra energiei ucrainene

Compania publică ucraineană Naftogaz a raportat că instalațiile sale au suferit trei atacuri majore rusești în ultimele opt zile.

În această toamnă, Rusia a reluat o campanie de bombardamente asupra infrastructurii electrice și de gaze din Ucraina. Aceste atacuri au forțat autoritățile de la Kiev să reintroducă întreruperi de curent electric, deocamdată sporadice, în unele regiuni și să importe cu 30% mai mult gaz decât planificaseră, pentru a asigura aprovizionarea pe perioada iernii.

În paralel, autoritățile ucrainene au raportat creșterea activității militare rusești în sudul țării, în special în regiunile Herson și Zaporizhzhia, unde au fost intensificate patrulele și exercițiile cu rachete de coastă, conform TASS. Experții internaționali avertizează că aceste atacuri asupra infrastructurii critice fac parte dintr-o strategie mai amplă de presiune asupra economiei și aprovizionării cu energie a Ucrainei înainte de sezonul rece, generând temeri privind stabilitatea rețelei electrice și a gazului în regiunile centrale și sudice ale țării.