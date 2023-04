Nicole Cherry şi Juno, show total pe scena Te cunosc de undeva! Juno: Am văzut din piesă, căci altfel nu cred că reuşeam

Hitul petrecerilor, aşa cum este cunoscută piesa de referinţă a celor doi concurenţi le-a dat mari bătăi de cap încă de la primele repetuţii. „Ne-am bucurat foarte mult când am primit provocarea, e un moment colorat şi o piesă cu mult ritm, dar trebuie să recunoaştem că refrenul ne-a dat ceva de furcă!”, a dezvăluit Nicole, în vreme ce Juno a completat: „A durat puţin până am văzut din piesă, până am găsit împărţirea textului ca să îl putem reţine, căci altfel nu cred că reuşeam, dar apoi chiar ne-am distrat!”, a mai spus concurentul care s-a văzut nevoit să bifeze un nou travesti pe scena transforming show-ului de la Antena 1. „Dacă săptămâna trecută am avut Eminem și eram relaxat, pentru că aveam rap… acum, culmea, sunt și mai relaxat!“, a mai spus artistul.

La rândul ei, Crina Mardare, profesoara de canto Te cunosc de undeva! s-a declarat încântată de momentul celor doi: „E o piesă care îl are un vino-ncoa... te agață cumva“, iar Adriana Trandafir, profesoara de actorie, a completat: „Cred că va fi un moment foarte, foarte colorat, foarte frumos! De abia aștept platoul!“. Cum se vor descurca cei doi, dar şi ceilalţi concurenţi cu provocările primite la ruletă, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie a show-ului, sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News