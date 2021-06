Nicolae Noica: ”Dacă am avea niște modele pe care să le urmăm am face niște lucruri deosebite” / VIDEO

Nicolae Noica, fostul ministru al Lucrărilor Publice şi director general al Bibliotecii Academiei Române, a tras un puternic semnal de alarmă, subliniind că absența modelelor, în special în rândul tinerei generații, va arunca țara într-un ciclu nesfârșit de greșeli.

În viziunea sa, cel care nu cunoaște trecutul și nu valorifică experiența acumulată, este sortit să repete greșelile trecutului. Această problemă a fost surprinză de însuși Mihai Eminescu care a lăsat posterității următoarele versuri: ”Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, Vede-n capăt începutul cel ce știe să le-nvețe”.

Vin la Academie politicieni și funcționari publici - ascultă și cum ies din clădire uită

”Noi spunem: ”Învățăm din experiență„ Experiența ce înseamnă? Trecut... adică ce ai făcut în trecut, ce a mers bine, ce nu a mers bine și încerci să îmbunătățești lucrurile. Vreau să vă spun că totuși în Academie s-au încercat și se încearcă în continuare a se face dezbateri pe diversele probleme. Din păcate, vin de multe ori diverse personalități ale lumii politice și administrației centrale ascultă și cum ies din clădire uită.

Să te miri -”Uite ce a spus ăla!”, și să încerci să înțelegi, pentru că oamenii din Academie nu au un interes propriu. Interesul lor este cel al societății românești pentru a arăta cum facem ca să funcționeze lucrurile. A existat o strategie care a fost elaborată acum câțiva ani. Din păcate nu e consultată”.

Mari oameni de cultură – donatori prin excelență

”Mai e un lucru și eu de când am venit aici îl subliniez – Biblioteca și Academia se datorează unor mari personalități ale acestei țări – Donatori . Primul lucru pe care l-am făcut la minister a fost să pun o galerie cu toți foștii miniștri ai Lucrărilor Publice și așa am aflat și eu cu plăcere că Barbu Stefănescu Delavrancea a ocupat acest portofoliu. Lista acestor donatori am pus-o în Sala de expoziție la intrare.

Vorbim de 45-50 de personalități care au donat din bunurile lor. Acești oameni trebuie pomeniți mereu, respectați și ei trebuie să reprezinte niște modele”.

O poveste de generozitate sub egida lui Dimitrie Sturdza

”Noi avem astăzi nevoie de modele. Dacă am avea niște modele pe care să vrem să le urmăm am face niște lucruri deosebite. Amintesc mereu de un fost mare academician și om de cultură, Dimitrie Sturdza. Venind în bibliotecă la început mi s-a spus că Dimitrie Sturdza aducea câte o ladă de documente pe care o dona și era întrebat: ”Cam cât valorează?”, și răspundea: ”Pai, cam 20.000-30.000 de mii de galbeni”.

Donațiile înfăptuite de marii oameni de cultură trebuie continuate

”Bunurile de aici sunt extraordinare. Vă dau câteva exemple. Pecețile lui Ștefan cel Mare sunt impresionante. Ele ar trebuie puse și arătate generației tinere. Avem o colecție de numismatică datorită unor mari personalități. Monede, auziți, din secolul I, înaintea erei noastre, toate din aur. Toate aceste lucruri care au fost strânse datorită donațiilor realizate de marii noștri oameni de cultură trebuie continuate și noi astăzi ar trebui să învățăm”.

Cum putem să învățăm? Păi spunându-le și repetându-le tinerilor

”Eu fac un mare reproș Televiziunii Naționale, și poate cei care astăzi vor să decidă soarta TVR a viitorului cultural al țării, s-ar gândi asupra celor pe care îi pun să conducă această instituție. Să fie oameni care să aibă experiență, care să fi învățat ce să facă în televiziune, să aibă capacitate administrativă, nu să fie puși pe criterii politice.

Și un alt lucru! Cum e posibil ca în ultima vreme să se scoată ”Ora de istorie” din grilă? După mine, TVR trebuia să aibă ore culturale obligatorii. Ore speciale în care să educe și să arate tineretului modelele pe care le avem.

Se spune că dacă nu ai bătrâni, să-i cumperi. Repet, experiența, trecutul aceste lucruri trebuie învățate pentru că dacă nu le știi bine înseamnă că din nou repeți greșelile. Scopul e să mergi înainte”.