Nicolae Dică ar urma să semneze marți cu FCSB. Ce nu va face niciodată pentru Gigi Becali

Nicolae Dică, în vârstă de 42 de ani, spune că nu va fi sub nicio formă de acord cu unele doleanțe ale patronului Gigi Becali.

„Nu voi face asta niciodată. Ăsta este unul dintre aspectele pe care vreau să le discut marți cu domnul Becali. De data aceasta, mi s-a părut foarte deschis”, a spus Nicolae Dică, la Orange Sport, scrie GSP.ro.

Toni Petrea și-a dat demisia de la FCSB

Toni Petrea și-a dat demisia din funcția de antrenor al celor de la FCSB, după ce echipa a pirdut partida cu Rapid, duminică seara, scor 2 - 0.

Demisia lui Petrea vine după un egal cu nou promovata U Cluj în prima etapă și partida pierdută cu Rapid de duminică seara.

„El m-a sunat aseară și mi-a zis că pleacă. Am zis să vorbim azi, să nu vorbim la cald. El mi-a zis că dacă echipa nu joacă, înseamnă că am eu o problemă. A zis că dacă se întâmplă ceva, de ce să aibă el pe conștiință necalificarea. El pleacă acum! Eu i-am zis să stea, dar a zis ca nu mai vrea. Deocamdată nu am înlocuitor. Am vorbit cu Vali Argăseală, 30 de zile putem să stăm fără antrenor. Și așa, situația care este...Ce-o fi o fi. Mihai Pintilii dacă are voie să stea, să stea” - Gigi Becali, la ProArena.

FCSB o va întâlni joi, de la ora 20:30, pe Saburtalo Tbilisi în manșa retur contând pentru turul doi preliminar din Conference League. Gruparea din Georgia s-a impus cu 1-0 pe propriul teren. Vezi știrea aici!

Superliga, rezultatele etapei a 2-a. Cum arată clasamentul

Meciurile din etapa a doua a Superligii de fotbal au avut loc de vineri până luni.

Rezultate: Vineri 22 iulie

CS Mioveni - FC Farul Constanţa 0-2 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Adrian Petre (58 - penalty, 76 - penalty).

CS Mioveni - FC Farul Constanţa 0-2 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Adrian Petre (58 - penalty, 76 - penalty).

Albert Voinea (CS Mioveni) a ratat un penalty în min. 90+2 (a apărat Marian Aioani). Cartonaş roşu: Daniel Toma (CS Mioveni, 83).

Sâmbătă 23 iulie

FC Voluntari - AFC Botoşani 0-1 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Terrence Tisdell (83).

Duminică 24 iulie

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Argeş 4-0 (0-0), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe Au marcat: Cosmin Matei (49 - penalty), Bogdan Mitrea (60), Marius Ştefănescu (63), Cătălin Golofca (80).

FC U Craiova 1948 - FC CFR 1907 Cluj 3-1 (1-1), Stadion Ion Oblemenco - Craiova Au marcat: Benjamin van Durmen (32, 73), Andrea Compagno (46), respectiv Ciprian Deac (15).

FC Universitatea Cluj - Universitatea Craiova 1-1 (1-0), Stadion Gaz Metan - Mediaş Au marcat: Ioan Filip (6), respectiv Paul Papp (64).

FC Rapid Bucureşti - FC FCSB 2-0 (2-0), Stadion Rapid-Giuleşti - Bucureşti Au marcat: Marko Dugandzic (19), Cristian Săpunaru (40).

Luni 25 iulie

AFC Chindia Târgovişte - AFC Hermannstadt 1-1 (1-1), Stadion Ilie Oană - Ploieşti Au marcat: Daniel Celea (9), respectiv Alexandru Oroian (2).

FC UTA Arad - FC Petrolul Ploieşti 2-0 (1-0), Arena Francisc Neuman - Arad A marcat: David Miculescu (11, 69).

Clasamentul: loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Farul Constanţa 2 2 0 0 4-1 6

2 FC Botoşani 2 2 0 0 4-2 6

3 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 1 1 0 6-2 4

4 FC Hermannstadt 2 1 1 0 4-1 4

5 FC U Craiova 2 1 0 1 4-3 3

6 Rapid 2 1 0 1 2-1 3

7 UTA Arad 2 1 0 1 2-2 3

8 FC Voluntari 2 1 0 1 1-1 3

9 CFR Cluj 2 1 0 1 2-3 3

10 FC Argeş 2 1 0 1 2-4 3

11 Universitatea Craiova 2 0 2 0 3-3 2

12 Universitatea Cluj 2 0 2 0 2-2 2

13 Chindia 2 0 1 1 3-4 1

14 FCSB 2 0 1 1 1-3 1

15 Petrolul Ploieşti 2 0 0 2 0-3 0

16 CS Mioveni 2 0 0 1 0-5 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

