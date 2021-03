Nelson Semedo, după plecarea de la FC Barcelona: „Mi-au spus că clubul are nevoie de bani”

Conform Marca, portughezul avea un rol important în echipă, însă a fost vândut la Wolverhampton Wanderers pentru ca FC Barcelona să facă rost de bani. „Când am venit din vacanță, am ajuns în Barcelona și am vorbit cu clubul, ca de obicei. Mi-au spus că clubul are probleme financiare și eram unul dintre jucătorii care ar fi putut pleca pentru a genera bani”, a transmis el.

„Au mai fost alții în aceeași poziție: Suarez, Vidal, Rakitic...”, a continuat Semedo. Chiar dacă cariera sa la Barcelona s-a terminat timpuriu, fostul jucător de la Benfica s-a bucurat de șansa de a juca cu Lionel Messi.