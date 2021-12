Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, a enumerat cele mai importante proiecte care a fost blocate de către USR în Consiliul Local.

"1. Reabilitarea termică pe care am realizat-o cu bani europeni până acum şi unde avem nevoie de prelungirea perioadei de graţie, să găsim soluţii ca oamenii să nu plătească, iar dacă plătesc, să contribuie cu 1%. Şi suntem în demersuri avansate în Parlament, unde ne-am întâlnit cu reprezentanţii AUR, PNL, UDMR şi dânşii ne-au asigurat de susţinerea dumnealor în îmbunătăţirea legislativă astfel încât să rezolvăm problema asta. Nu doar că nu au votat pentru prelungirea perioadei de graţie, ci au introdus un amendament în acel proiect de hotărâre prin care să oblige asociaţiile de proprietari să meargă din uşă în uşă şi să strângă semnături prin care cetăţenii să se oblige că vor plăti acele sume în contract. O ticăloşie, o aberaţie!

2. Avem teren pentru grădiniţă şi şcoală. Nu ne aprobă. Societatea Primăriei Sector 3 a făcut solicitare de donaţie: noi vrem să donăm acest teren cu destinaţia de şcoală. Au votat împotrivă", a povestit primarul Robert Negoiţă în direct la DC News.

"Eu de mai bine de un an am tot sperat că găsim o variantă de comunicare şi am fost foarte deschis, am zis că poate oamenii sunt de bună credinţă, poate că suspectează că cine ştie ce s-a întâmplat în primărie, am zis OK, veniţi şi puneţi-vă voi oameni unde vreţi, ca să vă asiguraţi că lucrurile se întâmplă în regulă", a mai spus edilul.

VIDEO:

Robert Negoiţă i-a semnalat lui Dacian Cioloş blocajele din Consiliul Local

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, i-a semnalat, recent, preşedintelui USR, Dacian Cioloş, că majoritatea USR-PNL blochează mai multe proiecte în Consiliul Local şi îi solicită o întrevedere pe această temă.



"Am venit la USR pentru a depune o scrisoare în atenţia domnului preşedinte Cioloş, în care-i spunem situaţia de la Sectorul 3, în care Primăria a reuşit să fie blocată de majoritatea formată în principal din USR şi PNL. Principalul artizan este USR, cel mai mare grup politic din Consiliul Local Sector 3", a declarat Robert Negoiţă, într-un clip video postat, luni, pe Facebook.



El a menţionat, printre altele, blocarea proiectului halei Laminor, a pasajelor şi podurilor care să fluidizeze circulaţia din sector.



"Consilierii de la USR votează împotriva proiectelor de fluidizare a traficului pe nişte argumente puerile, ca, de exemplu, că nu avem indicator de performanţă pentru pasaje şi poduri, că dacă nu ar fi de plâns, ar fi de mare râs, dar consilierii nu sunt nişte stand-up comedy, ci nişte inşi care se joacă cu votul şi generează blocaje. Vreau să prezint această situaţie preşedintelui USR şi să-i cer nu doar opinia, ci îi cer şi o întâlnire pentru a-i descrie toate dificultăţile pe care le avem la Sectorul 3", a adăugat Robert Negoiţă.

