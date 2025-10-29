Negocierile de pace dintre Pakistan și Afganistan au eșuat, iar tensiunile au crescut. Urmează un nou conflict în Asia?

Negocierile dintre Pakistan și Afganistan menite să ducă la un armistițiu stabil au eșuat miercuri, Islamabadul acuzând regimul taliban că „își caută conflictul”, după două săptămâni de lupte intense la graniță care s-au soldat cu zeci de morți, transmite AFP.

Confruntările, descrise drept unele dintre cele mai grave din ultimii ani, au izbucnit după ce guvernul taliban a lansat o ofensivă la frontieră ca represalii pentru exploziile produse la Kabul și atribuite Pakistanului. Escaladarea violențelor a fost urmată de o încercare de mediere în Qatar, unde s-a ajuns provizoriu la un armistițiu.

"Reproşuri, tergiversări şi alte şmecherii"

A doua rundă de negocieri, organizată ulterior la Istanbul, sub patronajul Qatarului și Turciei, ar fi trebuit să deschidă calea către o înțelegere durabilă. Totuși, „discuţiile au eşuat să furnizeze o soluţie viabilă”, a anunţat pe platforma X ministrul pakistanez al informațiilor, Attaullah Tarar.

„Delegaţia afgană nu a furnizat nicio asigurare, a evitat în mod constant miezul problemei şi s-a lansat în reproşuri, tergiversări şi alte şmecherii”, a criticat oficialul pakistanez, exprimându-și dezamăgirea față de atitudinea Kabulului.

Deocamdată, guvernul afgan nu a oferit o reacție oficială, iar Ministerul turc de Externe a refuzat să comenteze.

Tonul Islamabadului s-a înăsprit vizibil după eșecul discuțiilor. „Pakistanul nu trebuie să utilizeze decât o fracţiune din arsenalul său pentru a anihila complet puterea talibană şi a o trimite să se ascundă în grotele sale”, a avertizat ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Asif, care a evocat din nou posibilitatea „unui război deschis” dacă diplomația eșuează.

Declarații aprinse

El a acuzat regimul taliban că „împinge orbeşte Afganistanul într-un nou conflict pentru a păstra o putere pe care el a furat-o şi pentru a menţine economia de război ce permite supravieţuirea sa”, adăugând că liderii talibani „sunt hotărâţi să facă încă o dată rău Afganistanului şi poporului său nevinovat”.

De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne afgan, Abdul Mateen Qani, a avertizat marți că lipsa unui acord va duce la un „răspuns decisiv ce va servi drept lecţie Pakistanului şi drept mesaj altora”.

„Desigur, noi nu deţinem arma nucleară (spre deosebire de Pakistan), însă în 20 de ani de război, nici NATO, nici SUA nu au reuşit să supună Afganistanul”, a declarat el pentru postul local Ariana, într-o replică ce reflectă tonul sfidător al Kabulului.

Pakistanul, confruntat în ultimele luni cu o creștere a atacurilor asupra forțelor sale de securitate

Pakistanul, confruntat în ultimele luni cu o creștere a atacurilor asupra forțelor sale de securitate, susține că aștepta „măsuri credibile și decisive” din partea vecinului afgan pentru a împiedica grupările anti-pakistaneze, în special talibanii pakistanezi (TTP), să opereze de pe teritoriul afgan.

Kabulul neagă ferm aceste acuzații și, la rândul său, acuză Islamabadul că oferă sprijin unor organizații extremiste, inclusiv filialei regionale a grupării Stat Islamic, alimentând un cerc de acuzații reciproce care pare să împingă din nou cele două țări spre o confruntare deschisă, conform Agerpres.

