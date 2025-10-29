€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:12 29 Oct 2025 | Data publicării: 17:48 29 Oct 2025

Negocierile de pace dintre Pakistan și Afganistan au eșuat, iar tensiunile au crescut. Urmează un nou conflict în Asia?
Autor: Tiberiu Vasile

Negocierile de pace dintre Pakistan și Afganistan au eșuat, iar tensiunile au crescut. Urmează un nou conflict în Asia? Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user15303534
 

Negocierile pentru un armistițiu între Pakistan și Afganistan s-au încheiat fără rezultat, iar schimburile de acuzații dintre cele două state amplifică riscul unui nou conflict în regiune.

Negocierile dintre Pakistan și Afganistan menite să ducă la un armistițiu stabil au eșuat miercuri, Islamabadul acuzând regimul taliban că „își caută conflictul”, după două săptămâni de lupte intense la graniță care s-au soldat cu zeci de morți, transmite AFP.

Confruntările, descrise drept unele dintre cele mai grave din ultimii ani, au izbucnit după ce guvernul taliban a lansat o ofensivă la frontieră ca represalii pentru exploziile produse la Kabul și atribuite Pakistanului. Escaladarea violențelor a fost urmată de o încercare de mediere în Qatar, unde s-a ajuns provizoriu la un armistițiu.

"Reproşuri, tergiversări şi alte şmecherii"

A doua rundă de negocieri, organizată ulterior la Istanbul, sub patronajul Qatarului și Turciei, ar fi trebuit să deschidă calea către o înțelegere durabilă. Totuși, „discuţiile au eşuat să furnizeze o soluţie viabilă”, a anunţat pe platforma X ministrul pakistanez al informațiilor, Attaullah Tarar.

„Delegaţia afgană nu a furnizat nicio asigurare, a evitat în mod constant miezul problemei şi s-a lansat în reproşuri, tergiversări şi alte şmecherii”, a criticat oficialul pakistanez, exprimându-și dezamăgirea față de atitudinea Kabulului.

Deocamdată, guvernul afgan nu a oferit o reacție oficială, iar Ministerul turc de Externe a refuzat să comenteze.

Tonul Islamabadului s-a înăsprit vizibil după eșecul discuțiilor. „Pakistanul nu trebuie să utilizeze decât o fracţiune din arsenalul său pentru a anihila complet puterea talibană şi a o trimite să se ascundă în grotele sale”, a avertizat ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Asif, care a evocat din nou posibilitatea „unui război deschis” dacă diplomația eșuează.

Declarații aprinse

El a acuzat regimul taliban că „împinge orbeşte Afganistanul într-un nou conflict pentru a păstra o putere pe care el a furat-o şi pentru a menţine economia de război ce permite supravieţuirea sa”, adăugând că liderii talibani „sunt hotărâţi să facă încă o dată rău Afganistanului şi poporului său nevinovat”.

De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne afgan, Abdul Mateen Qani, a avertizat marți că lipsa unui acord va duce la un „răspuns decisiv ce va servi drept lecţie Pakistanului şi drept mesaj altora”.

„Desigur, noi nu deţinem arma nucleară (spre deosebire de Pakistan), însă în 20 de ani de război, nici NATO, nici SUA nu au reuşit să supună Afganistanul”, a declarat el pentru postul local Ariana, într-o replică ce reflectă tonul sfidător al Kabulului.

Pakistanul, confruntat în ultimele luni cu o creștere a atacurilor asupra forțelor sale de securitate

Pakistanul, confruntat în ultimele luni cu o creștere a atacurilor asupra forțelor sale de securitate, susține că aștepta „măsuri credibile și decisive” din partea vecinului afgan pentru a împiedica grupările anti-pakistaneze, în special talibanii pakistanezi (TTP), să opereze de pe teritoriul afgan.

Kabulul neagă ferm aceste acuzații și, la rândul său, acuză Islamabadul că oferă sprijin unor organizații extremiste, inclusiv filialei regionale a grupării Stat Islamic, alimentând un cerc de acuzații reciproce care pare să împingă din nou cele două țări spre o confruntare deschisă, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Pakistanul amenință cu "război deschis" dacă pacea cu Afganistanul nu se realizează

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pakistan
afganistan
acord de pace
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Apare o nouă Universitate în Constanța. Decizia, pe masa Guvernului
Publicat acum 20 minute
Salariul minim rămâne neschimbat în 2026. Premierul Bolojan face anunțul
Publicat acum 22 minute
3 sloturi cu Dracula, care îl aduc pe legendarul conte vampir mai aproape de pasionații de jocuri de casino
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Farmaciile din UK oferă gratuit pilula de a doua zi
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Ce este propofolul, substanța care ar fi fost găsită lângă Ștefania Szabo și care "l-a ucis" pe Michael Jackson
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close