Data publicării:

Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Oficiali americani și ruși, inclusiv președinții Donald Trump și Vladimir Putin, au discutat luna aceasta în Alaska posibilitatea unor acorduri energetice pentru a facilita pacea în Ucraina.

În contextul eforturilor de a găsi o soluție pașnică pentru Ucraina, oficiali din Statele Unite și Rusia au abordat luna aceasta mai multe propuneri în domeniul energetic, conform a cinci surse apropiate discuțiilor. Aceste inițiative au fost prezentate ca stimulente pentru ca Moscova să accepte o pace în Ucraina și, în același timp, pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile economice impuse Rusiei, au precizat sursele.

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, Rusia a fost izolată de majoritatea investițiilor internaționale în sectorul energetic și a întâmpinat dificultăți în semnarea unor contracte de amploare. În cadrul discuțiilor, s-a analizat posibilitatea ca Exxon Mobil (XOM.N) să reia activitatea în proiectul petrolier și de gaze Sakhalin-1, au declarat trei surse. Totodată, patru surse au menționat că s-a discutat despre achiziționarea de echipamente americane de către Rusia pentru proiectele sale de GNL, precum Arctic LNG 2, care rămâne sub sancțiuni occidentale.

"Așa simte Trump că a realizat ceva"

Niciuna dintre surse nu a fost autorizată să vorbească public despre negocieri. Reuters a raportat pe 15 august că o altă idee analizată a fost ca SUA să achiziționeze nave nucleare de la Rusia.

Întâlnirile s-au desfășurat în timpul vizitei trimisului american Steve Witkoff la Moscova, începutul acestei luni, unde acesta a avut convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin și cu Kirill Dmitriev, reprezentantul pentru investiții al Rusiei, au explicat trei surse. Subiectul a fost abordat și la Casa Albă, cu președintele Donald Trump, conform a două surse. Discuții sumare despre acorduri au avut loc și la summitul din Alaska pe 15 august, a adăugat o sursă.

„Casa Albă dorea cu adevărat să scoată un titlu după summitul din Alaska, anunțând un mare acord de investiții”, a declarat una dintre surse. „Așa simte Trump că a realizat ceva.”

Oficialii de la Casa Albă au afirmat că Trump și echipa sa de securitate națională continuă dialogul cu autorități ruse și ucrainene pentru a organiza o întâlnire menită să oprească violențele și să pună capăt războiului. „Nu este în interesul național să negociem aceste chestiuni public”, a adăugat un oficial. Purtătorul de cuvânt al lui Dmitriev nu a comentat. Exxon Mobil a refuzat să facă declarații, iar Rosneft și Novatek nu au răspuns solicitărilor.

Washingtonul încearcă să convingă Rusia să folosească tehnologie americană în locul celei chineze, parte a strategiei de a diminua legăturile Beijing-Moscova

Discuțiile au coincis cu avertismente. Trump a amenințat că va aplica noi sancțiuni Rusiei dacă negocierile nu progresează și că va impune tarife severe Indiei, un mare cumpărător de petrol rusesc, ceea ce ar complica menținerea nivelului actual de exporturi petroliere.

Stilul de negociere al lui Trump s-a reflectat și în tentativa de reluare a fluxurilor de gaze rusești către Europa, la începutul acestui an, dar Bruxelles-ul a blocat planurile, propunând eliminarea completă a importurilor de gaze rusești până în 2027.

Cele mai recente inițiative s-au concentrat pe acorduri bilaterale SUA-Rusia, ocolind Uniunea Europeană, care și-a menținut sprijinul ferm pentru Ucraina. În aceeași zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar permite investitorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să își recapete participațiile în Sakhalin-1, condiționat de susținerea ridicării sancțiunilor occidentale.

Exxon a părăsit Rusia în 2022, pierzând 4,6 miliarde de dolari după ce participația sa de 30% în Sakhalin-1 a fost confiscată de Kremlin. Proiectul Arctic LNG 2 a fost afectat de sancțiuni impuse începând cu 2022, limitând accesul la nave ice-class necesare exploatării. Novatek, proprietarul majoritar, a început anul trecut negocieri cu lobbyiști din Washington pentru a atenua restricțiile.

Planta Arctic LNG 2 a reluat procesarea gazului în aprilie, dar la capacitate redusă, cu cinci transporturi realizate pe nave sancționate. Al treilea tren de procesare este în planificare, cu tehnologie furnizată de China. Washingtonul încearcă să convingă Rusia să folosească tehnologie americană în locul celei chineze, parte a strategiei de a diminua legăturile Beijing-Moscova, au spus surse. China și Rusia declaraseră anterior un parteneriat strategic „fără limite”, iar Xi și Putin s-au întâlnit de peste 40 de ori în ultimul deceniu, Putin prezentând China drept aliat în ultimele luni, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: J.D. Vance dezvăluie „concesiile semnificative“ făcute de Rusia în direcția unui acord de pace în Ucraina

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina
26 aug 2025, 12:16
SUA îl sfidează pe Macron. Ambasadorul care l-a criticat și-a trimis adjunctul la explicații
26 aug 2025, 11:08
Totul e picat într-un stat din SUA: de la site-uri la linii telefonice
26 aug 2025, 10:04
Orașul care trăiește alături de găini. Străzile și parcurile sunt pline! Povestea "invaziei" e unică: Mulţi le găsesc amuzante. Sunt privite ca o atracţie turistică (VIDEO)
26 aug 2025, 10:40
Clădirea Parlamentului a fost distrusă de un incendiu devastator într-o țară insulară
26 aug 2025, 09:04
Vulcanul Etna face, din nou, spectacol! A fost emisă alertă aeriană după ce a erupt - Video în articol
26 aug 2025, 08:50
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Donald Trump o demite pe Lisa Cook,  guvernator al Fed acuzată de fraudă
26 aug 2025, 08:38
Cine este omul surpriză care ar putea să-l înlocuiască pe Zelenski. Strategia sa pentru președinția Ucrainei
26 aug 2025, 09:22
Korean Air achiziționează peste 100 de avioane Boeing - VIDEO
26 aug 2025, 08:22
Trump întărește securitatea în Washington. D.C. Ce măsuri a dispus președintele SUA împotriva „bandelor violente“
25 aug 2025, 22:14
Zelenski, precizări despre o eventuală întâlnire cu Putin
25 aug 2025, 18:22
J.D. Vance dezvăluie „concesiile semnificative“ făcute de Rusia în direcția unui acord de pace în Ucraina
25 aug 2025, 17:07
Președintele Poloniei oprește prin veto și finanțarea serviciului Starlink pentru Ucraina
25 aug 2025, 16:56
Karol Nawrocki nu mai vrea alocații și asistență medicală gratuită pentru ucrainenii care nu muncesc: Polonezii pe primul loc
25 aug 2025, 16:02
Zelenski vrea cel puțin 1 miliard de dolari lunar de la aliați pentru a cumpăra arme americane
25 aug 2025, 15:37
Aroganță pe autostradă: Ministrul amendat după ce s-a filmat mergând cu 225 km/h
25 aug 2025, 14:08
Presiuni majore asupra lui Netanyahu. Șeful armatei îi cere să accepte ultimul acord de armistiţiu
25 aug 2025, 13:29
Pod vechi de peste un secol, distrus în luptele războiului civil. Avea o lungime de 300 de metri - FOTO
25 aug 2025, 12:09
Cutremur puternic înregistrat în această dimineață
25 aug 2025, 10:40
Nou eşec pentru mega-racheta miliardarului Elon Musk
25 aug 2025, 09:26
Planul lui Trump pentru a asigura decenii de dominație republicană în Camera Reprezentanților
25 aug 2025, 10:12
Israelul a lovit capitala Yemenului – șase morți și zeci de răniți în urma atacurilor împotriva rebelilor Houthi
25 aug 2025, 08:55
SUA ameninţă din nou Rusia cu sancţiuni, dacă nu se ajunge la un acord de pace în Ucraina
24 aug 2025, 21:28
Condiţiile Rusiei pentru pace în Ucraina. Intrarea Ucrainei în NATO, exclusă
24 aug 2025, 18:13
Ucraina foloseşte doar arme cu rază lungă produse în ţară pentru a ataca Rusia. Explicaţiile date de Zelenski
24 aug 2025, 16:22
Delegaţie SUA, discuţii în Israel cu Benjamin Netanyahu despre situaţia din Siria şi Liban
24 aug 2025, 15:51
Scrisoare din partea lui Trump către Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei. Ce urări și semnale politice a primit Kievul
24 aug 2025, 15:09
Val de treceri ilegale: Mii de ucraineni au intrat în România în primele luni din 2025
24 aug 2025, 14:05
Crimă șocantă în Germania. Un român și-a ucis logodnica și fiul: Doar fetița de 2 ani a supraviețuit prin minune
24 aug 2025, 13:07
Incendiu la o centrală nucleară din regiunea rusă Kursk, după un atac cu drone
24 aug 2025, 08:22
SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final
24 aug 2025, 08:58
Alertă la granița Coreei: Focuri de avertizare și acuzații de 'provocare deliberată' între Nord și Sud
23 aug 2025, 23:16
Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului
23 aug 2025, 22:07
Alertă aeriană în Rusia: Zeci de drone doborâte, zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi
23 aug 2025, 21:12
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
23 aug 2025, 19:45
Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia
23 aug 2025, 12:25
SUA şi Rusia, proiecte comune în Arctica şi Alaska. Putin "vede luminiţa de la capătul tunelului"
23 aug 2025, 09:46
Pedeapsă cu moartea pentru un fost președinte. Ce acuzații i se aduc
22 aug 2025, 23:50
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
22 aug 2025, 22:37
Gest neașteptat făcut de Trump de față cu toată lumea. Ce a scos din sertarul biroului său - Video
22 aug 2025, 22:05
Trump spune că Viktor Orban este "marele său prieten", după ce liderul ungar i-a cerut ajutorul
22 aug 2025, 19:07
SUA participă la alternativa Rusiei la Eurovision. Ce țări din Europa au fost invitate
22 aug 2025, 18:05
Întâlnirea pentru pace Putin - Zelenski. Serghei Lavrov susține că președintele Ucrainei spune ”nu” la tot: Trump a subliniat foarte clar
22 aug 2025, 16:48
Cererile lui Putin pentru Ucraina - surse Reuters. Informații de ultimă oră!
22 aug 2025, 13:55
Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile
22 aug 2025, 10:25
Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere
22 aug 2025, 09:30
Penurie de benzină în Rusia. Șoferii stau la cozi „kilometrice” ca să alimenteze
21 aug 2025, 22:57
Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters
21 aug 2025, 21:49
Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)
21 aug 2025, 21:04
Kremlinul vine cu noi condiții pentru a semna acorduri privind Ucraina. Rușii, deranjați de un decret emis de Zelenski acum 3 ani
21 aug 2025, 19:54
Turiști revoltați în Italia: Într-un bar au fost taxați și pentru muzica din boxe
21 aug 2025, 19:41
Cele mai noi știri
acum 38 de minute
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
acum 44 de minute
Curs valutar BNR marți 26 august
acum 51 de minute
Oana Cristea Grigorescu, președinta juriului Digital Multimedia, din festivalul concurs Prix Italia, organizat de RAI
acum 52 de minute
Elon Musk lansează o companie cu un nume ales în glumă, însă vrea să concureze real cu un gigant
acum 1 ora 20 minute
Canicula nu creează disconfort doar pe termen scurt. Câte zile „pierde” un om din viață din cauza căldurii
acum 1 ora 20 minute
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
acum 1 ora 23 minute
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
acum 1 ora 53 minute
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
pe 25 August 2025
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
acum 4 ore 35 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
pe 25 August 2025
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel