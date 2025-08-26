Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina

În contextul eforturilor de a găsi o soluție pașnică pentru Ucraina, oficiali din Statele Unite și Rusia au abordat luna aceasta mai multe propuneri în domeniul energetic, conform a cinci surse apropiate discuțiilor. Aceste inițiative au fost prezentate ca stimulente pentru ca Moscova să accepte o pace în Ucraina și, în același timp, pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile economice impuse Rusiei, au precizat sursele.

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, Rusia a fost izolată de majoritatea investițiilor internaționale în sectorul energetic și a întâmpinat dificultăți în semnarea unor contracte de amploare. În cadrul discuțiilor, s-a analizat posibilitatea ca Exxon Mobil (XOM.N) să reia activitatea în proiectul petrolier și de gaze Sakhalin-1, au declarat trei surse. Totodată, patru surse au menționat că s-a discutat despre achiziționarea de echipamente americane de către Rusia pentru proiectele sale de GNL, precum Arctic LNG 2, care rămâne sub sancțiuni occidentale.

"Așa simte Trump că a realizat ceva"

Niciuna dintre surse nu a fost autorizată să vorbească public despre negocieri. Reuters a raportat pe 15 august că o altă idee analizată a fost ca SUA să achiziționeze nave nucleare de la Rusia.

Întâlnirile s-au desfășurat în timpul vizitei trimisului american Steve Witkoff la Moscova, începutul acestei luni, unde acesta a avut convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin și cu Kirill Dmitriev, reprezentantul pentru investiții al Rusiei, au explicat trei surse. Subiectul a fost abordat și la Casa Albă, cu președintele Donald Trump, conform a două surse. Discuții sumare despre acorduri au avut loc și la summitul din Alaska pe 15 august, a adăugat o sursă.

„Casa Albă dorea cu adevărat să scoată un titlu după summitul din Alaska, anunțând un mare acord de investiții”, a declarat una dintre surse. „Așa simte Trump că a realizat ceva.”

Oficialii de la Casa Albă au afirmat că Trump și echipa sa de securitate națională continuă dialogul cu autorități ruse și ucrainene pentru a organiza o întâlnire menită să oprească violențele și să pună capăt războiului. „Nu este în interesul național să negociem aceste chestiuni public”, a adăugat un oficial. Purtătorul de cuvânt al lui Dmitriev nu a comentat. Exxon Mobil a refuzat să facă declarații, iar Rosneft și Novatek nu au răspuns solicitărilor.

Washingtonul încearcă să convingă Rusia să folosească tehnologie americană în locul celei chineze, parte a strategiei de a diminua legăturile Beijing-Moscova

Discuțiile au coincis cu avertismente. Trump a amenințat că va aplica noi sancțiuni Rusiei dacă negocierile nu progresează și că va impune tarife severe Indiei, un mare cumpărător de petrol rusesc, ceea ce ar complica menținerea nivelului actual de exporturi petroliere.

Stilul de negociere al lui Trump s-a reflectat și în tentativa de reluare a fluxurilor de gaze rusești către Europa, la începutul acestui an, dar Bruxelles-ul a blocat planurile, propunând eliminarea completă a importurilor de gaze rusești până în 2027.

Cele mai recente inițiative s-au concentrat pe acorduri bilaterale SUA-Rusia, ocolind Uniunea Europeană, care și-a menținut sprijinul ferm pentru Ucraina. În aceeași zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar permite investitorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să își recapete participațiile în Sakhalin-1, condiționat de susținerea ridicării sancțiunilor occidentale.

Exxon a părăsit Rusia în 2022, pierzând 4,6 miliarde de dolari după ce participația sa de 30% în Sakhalin-1 a fost confiscată de Kremlin. Proiectul Arctic LNG 2 a fost afectat de sancțiuni impuse începând cu 2022, limitând accesul la nave ice-class necesare exploatării. Novatek, proprietarul majoritar, a început anul trecut negocieri cu lobbyiști din Washington pentru a atenua restricțiile.

Planta Arctic LNG 2 a reluat procesarea gazului în aprilie, dar la capacitate redusă, cu cinci transporturi realizate pe nave sancționate. Al treilea tren de procesare este în planificare, cu tehnologie furnizată de China. Washingtonul încearcă să convingă Rusia să folosească tehnologie americană în locul celei chineze, parte a strategiei de a diminua legăturile Beijing-Moscova, au spus surse. China și Rusia declaraseră anterior un parteneriat strategic „fără limite”, iar Xi și Putin s-au întâlnit de peste 40 de ori în ultimul deceniu, Putin prezentând China drept aliat în ultimele luni, conform Reuters.

