J.D. Vance dezvăluie „concesiile semnificative“ făcute de Rusia în direcția unui acord de pace în Ucraina

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că Rusia a făcut „concesii semnificative” în vederea unei înțelegeri negociate în conflictul cu Ucraina și s-a arătat încrezător că se fac progrese, în ciuda lipsei unor semne clare că războiul se apropie de sfârșit.

Vorbind la emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, Vance a spus că președintele rus Vladimir Putin a făcut mai multe concesii, inclusiv aceea că Ucraina va primi garanții de securitate împotriva unor viitoare agresiuni rusești, scrie Reuters.

„Cred că rușii au făcut concesii semnificative președintelui Trump, pentru prima dată în trei ani și jumătate de conflict”, a declarat Vance în interviul difuzat duminică.

„Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev. Aceasta a fost, desigur, o cerere majoră la început. Și, lucru important, au admis că va exista o anumită garanție de securitate pentru integritatea teritorială a Ucrainei”.

Invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, a declanșat un conflict care a ucis zeci de mii de oameni. În schimbul încetării atacurilor, Putin cere ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din est, să renunțe la ambiția de a adera la NATO, să rămână neutră și să împiedice desfășurarea trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat surse pentru Reuters săptămâna trecută.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus într-un interviu difuzat duminică faptul că un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei.

Vineri, președintele Donald Trump a reînnoit amenințarea de a impune sancțiuni Rusiei dacă nu se înregistrează progrese către o soluție pașnică în Ucraina în două săptămâni, semnalând frustrarea față de Moscova la o săptămână după întâlnirea sa cu Putin în Alaska.

Vance a declarat că sancțiunile vor fi analizate de la caz la caz, recunoscând că este puțin probabil ca noile penalități să determine Rusia să accepte o încetare a focului cu Ucraina.

El a amintit de anunțul făcut de Trump luna aceasta privind o taxă suplimentară de 25% pe bunurile indiene, ca pedeapsă pentru achizițiile de petrol rusesc de către New Delhi, drept exemplu de pârghie economică ce ar putea fi folosită în vederea obținerii păcii.

„A încercat să transmită clar că Rusia poate fi reintegrată în economia mondială dacă oprește uciderea, dar că va continua să fie izolată dacă nu o face”, a spus Vance.

