Neculaescu: Toate primăriile care vor bani pentru iluminat public pot aplica la AFM / Chirieac: Ținând seama că în 2024 sunt alegeri, cred că mulți primari vor fi interesați

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a vorbit despre succesul programului privind iluminatul stradal:

„Programul de iluminat public stradal este un program recurent al AFM-ului, suntem la a patra ediție. Anul trecut am avut două sesiuni de finanțare, pentru că în sesiunea din vară, când am alocat 500 de milioane de lei, în mai puțin de 7 minute s-au consumat toți banii, iar când am văzut interesul foarte mare, am reușit ca până la sfârșitul anului să mai deschidem o sesiune. Am făcut o rectificare bugetară, am mai alocat încă 500 de milioane, pe 29 noiembrie ne-a fost alocată și în decembrie am deschis sesiune. Chiar dacă s-a suprapus cu sărbătorile, în cinci zile s-au consumat și celelalte 500 de milioane“, a spus Laurențiu Neculaescu.

„Iluminatul este solar?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu! Este cu LED. Anul trecut s-a făcut și extinderea rețelelor de iluminat, pentru că sunt anumite localități care se extind într-un ritm foarte mare“, a spus Laurențiu Neculaescu.

„Deci nu-i nevoie să fie doar cu panou solar, că am văzut că sunt mulți stâlpi cu panou solar, acumulează energie și luminează noaptea“, a spus Bogdan Chirieac.

„Noi avem un standard minim de 4.000 de ore de funcționare pe an. Dacă se încadrează în acel standard de 4.000 de ore pe an, e ok să vină și cu stâlpi de acest gen. Vom mai deschide și anul acesta o nouă sesiune în care tot în jur de 500 de milioane vom aloca pentru iluminat. Va fi în partea a doua a anului, ca să putem ajunge la zi cu cele începute anul trecut“, a spus președintele AFM.

Iluminat stradal gratuit pentru localitățile din România

„Deci, practic, orice primărie care vrea să le pună oamenilor iluminat stradal, poate aplica la dumneavoastră și poate să le pună oamenilor iluminat pe gratis“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Da!“, a afirmat Laurențiu Neculaescu.

„Ținând seama că în 2024 sunt alegeri, cred că mulți primari vor fi interesați“, a replicat Chirieac

„Interesul a fost foarte mare! Prima sesiune a durat 7 minute, iar a doua cinci zile. Noi am fost foarte mulțumiți! E cea mai mare satisfacție a noastră când vedem că lansăm un program și există un interes atât de mare. Înseamnă că ne-am gândit la nevoia oamenilor și e o chestie care ne bucură“, a conchis președintele AFM.

