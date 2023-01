Prin Programul Casa Verde ar urma să beneficieze în următorii trei ani 200.000 de sisteme de panouri fotovoltaice. Despre acest lucru a vorbit Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu:

„Așteptăm o îmbunătățire a programului Casa Verde din punct de vedere birocratic“, a spus Bogdan Chirieac.

„Da! Și din punct de vedere al bugetului. Intenționăm și am avut discuții cu Ministerul Mediului, pentru că suntem în coordonarea acestui minister, și am stabilit ca anul acesta să fie primul an din următorii trei în care intenționăm să finanțăm în jur de 200.000 de sisteme de panouri fotovoltaice.

Vă mai dau și din casă: și suntem în discuții inclusiv cu Ministerul Fondurilor Europene, să vedem dacă reușim să mai atragem și niște fonduri europene astfel încât bugetul să fie și mai generos, să putem, finanța mai mult de 200.0000“, a spus Laurențiu Neculaescu.

„La 200.000, dacă puneți o medie de 5 kilowați, înseamnă 1.000 de megawați putere instalată. E cât un reactor și jumătate de la Cernavodă. Ar ajuta România! Sigur că e doar în timpul zilei, dar poți să ții apa din hidrocentrale și să-i dai drumul doar în vârfurile de sarcină“, a replicat Bogdan Chirieac.

„Su siguranță, inclusiv finanțarea pe noul program va fi mai generoasă. Nu va mai fi de 20.000 de lei și estimăm că va fi la 25.000 de lei, pentru că toate s-au scumpit și ținem cont de ce este în jurul nostru“, a mai spus Laurențiu Neculaescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News