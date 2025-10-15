€ 5.0885
Data actualizării: 18:29 15 Oct 2025 | Data publicării: 17:53 15 Oct 2025

NATO nu ar trebui să-i ia prea în serios pe ruși, consideră Mark Rutte
Autor: Iulia Horovei

mark rutte nato Sursa foto: Agerpres
 

Șeful NATO este de părere că membrii alianței nu ar trebui să supraestimeze Rusia.

NATO nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Rusiei, a declarat Secretarul General al alianței, Mark Rutte, miercuri, 15 octombrie, transmite Kyiv Independent.

„Să avem încredere în armata noastră”, a spus Rutte într-o conferință de presă, după o întâlnire cu miniștrii Apărării NATO la Bruxelles. „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios”, a adăugat el.

Declarațiile lui Rutte vin în contextul creșterii tensiunilor dintre NATO și Moscova, alimentate de incursiunile cu drone rusești în spațiul aerian al statelor membre.

Rutte: NATO nu trebuie să doboare avioanele care îi încalcă spațiul aerian

Rutte a subliniat că țările NATO sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” din punct de vedere economic. Vorbind despre recentele incidente cu drone, secretarul general a menționat că este dificil de stabilit dacă acestea au fost intenționate sau nu.

„Suntem mult mai puternici decât rușii, așa că nu trebuie să doborâm avioanele lor când intră în spațiul nostru aerian”, a adăugat el.

Această poziție se află în contrast cu preocupările oficialilor occidentali, unii dintre ei optând pentru doborârea obiectelor aeriene neidentificate - drone sau avioane - care pătrund în spațiul aerian al NATO.

Mai multe incidente cu drone în spațiul aerian NATO

În septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care au intrat pe teritoriul țării. Câteva zile mai târziu, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, autoritățile luând decizia să nu intervină.

Trei avioane MiG-31 rusești au intrat, de asemenea, în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei timp de 12 minute pe 19 septembrie, determinând Estonia să invoce consultări conform articolului 4 al NATO.

Aparițiile suspecte de drone au perturbat, de asemenea, operațiunile aeroporturilor din Germania, Norvegia și Danemarca în ultimele săptămâni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, la finalul lunii septembrie, că rapoartele serviciilor de informații ucrainene indică faptul că așa-numita „flotă fantomă” de tancuri petroliere a Rusiei este folosită pentru a „lansa și controla” drone asupra orașelor europene.

mark rutte
seful NATO
incredere in armata NATO
rusia
