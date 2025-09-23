€ 5.0774
Data actualizării: 15:51 23 Sep 2025 | Data publicării: 15:50 23 Sep 2025

Norvegia: Rusia a încălcat spațiul aerian de trei ori în 2025

Autor: Iulia Horovei
drone-polonia_12810500 Foto: Pixabay
 

Norvegia condamnă încălcările spațiului său aerian de către Rusia.

Guvernul norvegian a declarat marți că avioane rusești au încălcat spațiul aerian al țării scandinave de trei ori în 2025, incidente pe care Oslo le-a calificat drept „inacceptabile”, relatează AFP.

„Rusia a încălcat spațiul aerian norvegian de trei ori în primăvara și vara acestui an”, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Store într-un comunicat.

„Nu putem stabili dacă a fost un act deliberat sau o eroare de navigație. Oricare ar fi cauza, rămâne inacceptabil și am transmis acest lucru autorităților ruse”, a adăugat el.

Primul incident de acest fel în ultimul deceniu

Aceste trei încălcări ale spațiului aerian au avut loc după aproape 10 ani în care nu s-au înregistrat incidente de acest fel, a menționat Oslo.

Conform detaliilor furnizate de guvern, un avion de vânătoare rusesc SU-24 a pătruns în spațiul aerian norvegian timp de patru minute pe 25 aprilie, apoi un avion de transport L410 Turbolet timp de trei minute pe 24 iulie și, în cele din urmă, un avion de vânătoare SU-33 timp de un minut pe 18 august.

„Incidentele din Norvegia sunt de o mai mică amploare decât cele din Estonia, Polonia și România, atât din punct de vedere al locației, cât și al duratei”, a spus Store.

„Cu toate acestea, sunt evenimente pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate”, a adăugat el.

În calitate de membru NATO, Norvegia se prezintă adesea ca fiind ochii și urechile” Alianței Atlantice în Nordul Îndepărtat, unde țara are o frontieră maritimă comună și 198 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia, potrivit Agerpres.

