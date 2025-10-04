Bild: Aeroporturile germane, perturbate de „drone cu scop militar”. Germania instituie un nou departament anti-drone

Apar noi detalii despre dronele implicate în incidentele de la aeroporturile germane din această săptămână. Zeci de zboruri au fost anulate sau deviate vineri la Aeroportul din Munchen, după ce ambele piste au fost închise pentru a doua oară în doar două zile din cauza dronelor. Operațiunile au fost reluate cu întârziere abia sâmbătă dimineață, potrivit cotidianului german Bild.

Surse din cercurile de securitate ale publicației citate indică faptul că dronele nu erau simple aparate civile, ci ar fi avut scop militar, fiind folosite pentru recunoaștere. Forțele armate ale Germaniei au sprijinit autoritățile locale în monitorizarea și detectarea acestora.

Mii de pasageri afectați în urma incidentelor

Evenimentele au afectat aproximativ 6500 de pasageri: 23 de zboruri sositoare au fost redirecționate, 12 anulate, iar 46 de plecări nu au putut fi efectuate conform programului, fiind amânate sau anulate.

Poliția federală a mobilizat un elicopter pentru a identifica pilotul dronelor, însă căutările inițiale au fost fără succes.

În Frankfurt, un bărbat de 41 de ani a fost reținut după ce pilota o dronă detectată de sistemele poliției federale și se află acum sub anchetă pentru utilizarea ilegală a acesteia.

Incidente similare au fost raportate și în nordul Germaniei: în Niedersachsen, un mic avion a survolat un depozit de muniții la Jever, iar la Gifhorn, pe 2 octombrie, trei drone au fost observate zburând în formație, la aproximativ 100 de metri înălțime și cu viteze de până la 100 km/h, în apropierea sediului escadrilei de aviație a poliției federale.

Colaborare cu Ucraina și Israel împotriva dronelor

Germania își va extinde cooperarea cu Ucraina și Israel în domeniul apărării împotriva dronelor, a anunțat ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, vineri, potrivit aceleiași surse.

Conform acestuia, în cadrul Poliției Federale va fi creată o nouă unitate specializată exclusiv în apărarea anti-drone. Aceasta va colabora strâns cu departamente de cercetare și dezvoltare, care vor lucra în parteneriat cu țările menționate anterior.