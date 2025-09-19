După modelul Poloniei, Estonia solicită activarea articolului 4 al NATO. Șeful alianței salută răspunsul "rapid şi decisiv"

Estonia se pregătește să invoce articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, după ce trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au intrat vineri în spațiul său aerian. Premierul Kristen Michal a anunțat că guvernul de la Tallinn consideră incidentul o provocare gravă și va cere consultări oficiale între aliați.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri un răspuns "rapid şi decisiv" al Alianţei nord-atalntice în urma unei incursiuni de avioane ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.

"Răspunsul NATO (...) a fost rapid şi decisiv", a declarat el pe X, precizând că a vorbit cu prim-ministrul estonian, Michal Kristen. "O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO", a transmis Michal pe X.

Potrivit autorităților estoniene, avioanele rusești au pătruns timp de aproximativ 12 minute în zona insulei Vaindloo. Situația a fost monitorizată îndeaproape de avioane F-35 aflate în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în statele baltice, care au intervenit imediat.

Polonia a raportat săptămâna trecută o altă încălcare a spațiului său aerian

Această nouă incursiune a avioanelor ruse are loc pe fondul tensiunilor în creștere de pe flancul estic al Alianței. Doar săptămâna trecută, Polonia a raportat o altă încălcare a spațiului său aerian, când mai multe drone militare au fost doborâte după ce au intrat deasupra teritoriului polonez.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, între 19 și 21 de drone rusești au traversat granița aeriană a Poloniei, ceea ce oficiali polonezi, ucraineni și occidentali au calificat drept o „provocare deliberată”. Aparatele au fost interceptate de avioane F-16 și F-35 aparținând forțelor NATO staționate pe teritoriul polonez, conform Agerpres.

Rusia testează în mod deliberat rezistența și reacțiile NATO

Paralela dintre cele două episoade arată că atât Estonia, cât și Polonia se confruntă cu presiuni directe asupra securității lor. Dacă Estonia alege acum să apeleze la articolul 4 pentru a cere solidaritate și consultări urgente între aliați, Polonia a procedat similar, activând mecanismul NATO ori de câte ori a perceput o amenințare majoră la adresa frontierei sale estice. În ambele cazuri, mesajul transmis este același: violarea spațiului aerian al unui stat membru nu rămâne fără răspuns, iar coordonarea în interiorul Alianței devine esențială pentru descurajarea unor acțiuni viitoare.

Totodată, acțiunile Moscovei par să indice o strategie mai amplă, prin care Rusia testează în mod deliberat rezistența și reacțiile NATO. Contextul este marcat de tensiuni tot mai dese cu Bruxellesul, sancțiuni economice dure și negocieri care stagnează. În același timp, Washingtonul trimite semnale mai ferme prin declarațiile directe ale lui Donald Trump și prin proiecte de lege menite să penalizeze suplimentar Rusia, dacă aceasta nu revine la masa dialogului. În paralel, Kremlinul încearcă să compenseze izolarea din partea Occidentului prin consolidarea relațiilor cu Sudul Global și prin parteneriate cu state precum China și India, care au manifestat sprijin, chiar dacă nu întotdeauna explicit, pentru poziția rusă în războiul din Ucraina.