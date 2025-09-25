€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:47 25 Sep 2025 | Data publicării: 08:53 25 Sep 2025

Aeroporturi închise, după identificarea mai multor drone în spațiul aerian al Danemarcei

Autor: Iulia Horovei
aeroport Sursa foto: Freepik
 

Două aeroporturi din Danemarca au fost închise joi dimineață după identificarea mai multor drone în spațiul aerian.

UPDATE

Aeroporturile Billund și Aalborg din Danemarca au fost închise timp de o oră, respectiv trei ore, din cauza incursiunilor cu drone de joi dimineață. Alte drone au fost observate și în apropierea aeroporturilor Esbjerg și Sønderborg și a bazei aeriene Skrydstrup, potrivit Reuters.

Ministrul Justiției din Danemarca, Peter Hummelgaard, a declarat că incursiunile cu drone au fost un atac de tip hibrid, menit să răspândească teamă.

Șeful Apărării daneze a declarat că s-a luat decizia ca dronele să nu fie neutralizate.

În același timp, ministrul danez al Apărării a spus că nu s-a luat încă o decizie privind invocarea articolului 4 al NATO, dar că autoritățile au deja contactat NATO și UE pentru a discuta despre incident.

 

Știre inițială

Aeroportul Aalborg din Danemarca, utilizat atât pentru curse comerciale, cât și pentru operațiuni militare, a fost închis joi dimineață după ce în spațiul aerian au fost semnalate mai multe drone, informează Reuters.

Incidentul vine la doar două zile după ce principalul aeroport al țării, cel din Copenhaga, a fost închis din cauza unor drone, stârnind îngrijorări privind securitatea europeană.

Dronele au părăsit zona după trei ore

Poliția națională daneză a declarat că dronele de la Aalborg au urmat un tipar similar cu cele care au blocat zborurile la Copenhaga timp de patru ore. Ulterior, poliția locală a precizat că dronele au părăsit zona după aproximativ trei ore.

Guvernul danez a catalogat incidentul de la Copenhaga drept cel mai grav atac asupra infrastructurii critice de până acum și l-a legat de o serie de presupuse incursiuni cu drone rusești în Europa.

Închiderea aeroportului Aalborg a afectat și forțele armate daneze, întrucât baza aeriană este folosită de acestea. Armata a confirmat că sprijină ancheta, dar a refuzat să ofere detalii.

Autoritățile norvegiene au închis și ele spațiul aerian de deasupra aeroportului din Oslo timp de trei ore luni seara, după o observație similară de drone.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că dronele care au blocat zborurile la Copenhaga fac parte dintr-un „tipar de contestare persistentă la frontierele noastre”.

Ambasadorul Rusiei la Copenhaga a respins acuzațiile privind o posibilă implicare rusească, numindu-le „nefondate”.

Autoritățile daneze și norvegiene colaborează pentru a stabili o eventuală legătură între incidentele de la Copenhaga și Oslo, dar investigațiile nu au ajuns încă la o concluzie.

Poliția daneză a anunțat că în zona aeroportului Aalborg au fost observate mai multe drone, unele zburând cu luminile aprinse. Primele apariții au fost raportate miercuri, la ora 21:44 (GMT), iar acestea au rămas în spațiul aerian până joi, la 00:54 (GMT).

Incidente cu drone raportate la mai multe aeroporturi daneze

Eurocontrol, organizația europeană responsabilă cu coordonarea traficului aerian, a anunțat suspendarea sosirilor și plecărilor pe aeroportul Aalborg până joi, la ora 04:00 (GMT), din cauza prezenței dronelor în zonă. Potrivit site-ului aeroportului, primul zbor era programat pentru ora 04:20 (GMT).

Poliția a precizat că nu poate confirma tipul dronelor și nici dacă sunt aceleași ca cele observate la Copenhaga. „Este prea devreme să spunem care este scopul dronelor și cine se află în spatele lor”, a declarat un oficial.

Eforturile de neutralizare a dronelor nu au avut succes, iar operatorii acestora nu au fost identificați.

Poliția din Jutlanda de Sud a raportat, printr-o postare pe X, că au fost observate drone și în apropierea aeroporturilor din Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup. La Skrydstrup se află baza avioanelor de luptă F-16 și F-35 ale Danemarcei.

Comisarul șef al poliției naționale, Thorkild Fogde, a afirmat că mulți cetățeni au raportat zboruri de drone în toată țara de la începutul săptămânii, însă doar o parte dintre acestea prezintă interes pentru poliție sau armată.

Autoritățile au confirmat că nu există pericol pentru pasagerii de pe aeroportul Aalborg sau pentru locuitorii din zonă. Totuși, trei zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aeroport
danemarca
aalborg
drone
incursiune
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la 17 alimente de bază
Publicat acum 14 minute
Piaţa de energie, schimbare majoră în ultimii 3 ani. Modelul Silicon Valley în România
Publicat acum 20 minute
Şapte călugări budişti, printre care şi români, au murit în Sri Lanka într-un accident
Publicat acum 33 minute
Cancerul nu mai înseamnă sfârșitul. Tratamentele care le oferă pacienților încă 10-20 de ani activi
Publicat acum 43 minute
ASE începe noul an universitar cu inaugurarea Clădirii „Mihai Eminescu”, după reabilitare și modernizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 12 ore si 5 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close