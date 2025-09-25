Aeroporturi închise, după identificarea mai multor drone în spațiul aerian al Danemarcei

UPDATE

Aeroporturile Billund și Aalborg din Danemarca au fost închise timp de o oră, respectiv trei ore, din cauza incursiunilor cu drone de joi dimineață. Alte drone au fost observate și în apropierea aeroporturilor Esbjerg și Sønderborg și a bazei aeriene Skrydstrup, potrivit Reuters.

Ministrul Justiției din Danemarca, Peter Hummelgaard, a declarat că incursiunile cu drone au fost un atac de tip hibrid, menit să răspândească teamă.

Șeful Apărării daneze a declarat că s-a luat decizia ca dronele să nu fie neutralizate.

În același timp, ministrul danez al Apărării a spus că nu s-a luat încă o decizie privind invocarea articolului 4 al NATO, dar că autoritățile au deja contactat NATO și UE pentru a discuta despre incident.

Știre inițială

Aeroportul Aalborg din Danemarca, utilizat atât pentru curse comerciale, cât și pentru operațiuni militare, a fost închis joi dimineață după ce în spațiul aerian au fost semnalate mai multe drone, informează Reuters.

Incidentul vine la doar două zile după ce principalul aeroport al țării, cel din Copenhaga, a fost închis din cauza unor drone, stârnind îngrijorări privind securitatea europeană.

Dronele au părăsit zona după trei ore

Poliția națională daneză a declarat că dronele de la Aalborg au urmat un tipar similar cu cele care au blocat zborurile la Copenhaga timp de patru ore. Ulterior, poliția locală a precizat că dronele au părăsit zona după aproximativ trei ore.

Guvernul danez a catalogat incidentul de la Copenhaga drept cel mai grav atac asupra infrastructurii critice de până acum și l-a legat de o serie de presupuse incursiuni cu drone rusești în Europa.

Închiderea aeroportului Aalborg a afectat și forțele armate daneze, întrucât baza aeriană este folosită de acestea. Armata a confirmat că sprijină ancheta, dar a refuzat să ofere detalii.

Autoritățile norvegiene au închis și ele spațiul aerian de deasupra aeroportului din Oslo timp de trei ore luni seara, după o observație similară de drone.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că dronele care au blocat zborurile la Copenhaga fac parte dintr-un „tipar de contestare persistentă la frontierele noastre”.

Ambasadorul Rusiei la Copenhaga a respins acuzațiile privind o posibilă implicare rusească, numindu-le „nefondate”.

Autoritățile daneze și norvegiene colaborează pentru a stabili o eventuală legătură între incidentele de la Copenhaga și Oslo, dar investigațiile nu au ajuns încă la o concluzie.

Poliția daneză a anunțat că în zona aeroportului Aalborg au fost observate mai multe drone, unele zburând cu luminile aprinse. Primele apariții au fost raportate miercuri, la ora 21:44 (GMT), iar acestea au rămas în spațiul aerian până joi, la 00:54 (GMT).

Incidente cu drone raportate la mai multe aeroporturi daneze

Eurocontrol, organizația europeană responsabilă cu coordonarea traficului aerian, a anunțat suspendarea sosirilor și plecărilor pe aeroportul Aalborg până joi, la ora 04:00 (GMT), din cauza prezenței dronelor în zonă. Potrivit site-ului aeroportului, primul zbor era programat pentru ora 04:20 (GMT).

Poliția a precizat că nu poate confirma tipul dronelor și nici dacă sunt aceleași ca cele observate la Copenhaga. „Este prea devreme să spunem care este scopul dronelor și cine se află în spatele lor”, a declarat un oficial.

Eforturile de neutralizare a dronelor nu au avut succes, iar operatorii acestora nu au fost identificați.

Poliția din Jutlanda de Sud a raportat, printr-o postare pe X, că au fost observate drone și în apropierea aeroporturilor din Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup. La Skrydstrup se află baza avioanelor de luptă F-16 și F-35 ale Danemarcei.

Comisarul șef al poliției naționale, Thorkild Fogde, a afirmat că mulți cetățeni au raportat zboruri de drone în toată țara de la începutul săptămânii, însă doar o parte dintre acestea prezintă interes pentru poliție sau armată.

Autoritățile au confirmat că nu există pericol pentru pasagerii de pe aeroportul Aalborg sau pentru locuitorii din zonă. Totuși, trei zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi.