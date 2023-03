Naţionala Marocului confirmă forma bună de la Campionatul Mondial. A învins şi Brazilia

Naţionala de fotbal a Marocului a obţinut o victorie de prestigiu, sâmbătă seara, la Tanger, 2-1 (1-0) cu Brazilia, într-o partidă amicală, prima victorie a "Leilor din Atlas" în faţa reprezentativei sud-americane, scrie AFP.



În faţa a aproximativ 65.000 de spectatori, care la începutul partidei au aplaudat timp de un minut în memoria legendarului Pele, pentru Maroc au marcat Sofiane Boufal (29) şi Abelhamid Sabiri (78), brazilienii punctând prin Casemiro (68).



"Trăiesc un vis, am învins pentru prima dată Brazilia, prima echipă din clasamentul FIFA, ţara-fotbalului aşa cum mai este numită. Drumul este însă unul lung pentru a ajunge pe noi culmi, nu trebuie să ne amăgim", a spus după meci selecţionerul Marocului, Walid Regragui.



Marocul pierduse ambele meciuri disputate anterior cu Brazilia, în 1997, un amical pierdut cu 2-0, şi un an mai târziu, în faza grupelor CM 1998 din Franţa, 3-0.



Victoria de sâmbătă, chiar şi într-un meci amical, arată însă progresul extraordinar al naţionalei africane sub "bagheta" lui Regragui, Marocul având o evoluţie strălucită la CM 2022 din Qatar, unde a ajuns până în semifinale.



Maroc va mai disputa un amical, pe 28 martie, la Madrid, contra Peru, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News