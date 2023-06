Mugur Ciuvică, revoltat de mesajul lui Daniel Funeriu: "Asta e chiar de comă"

"Ultima chestie pe care am văzut-o e chiar de comă: l-am văzut astăzi la televizor pe Funeriu. El este ministrul băsist al Educației care a tăiat salariile profesorilor cu 25%. Astăzi l-am văzut la televizor spunând că el suferă alături de profesorii de azi, că nu li s-au crescut suficient salariile. Deci băsistul care le-a tăiat salariile profesorilor, în urmă cu 13 ani, acum plânge de mila profesorilor. Așa ceva?" a spus Mugur Ciuvică la Antena 3.

Ciuvică spune că atunci nu existau greve pentru că liderilor sindicali le era frică să nu ajungă la pușcărie.

"Atunci nu îi vedeați la grevă pentru că îi băga Băsescu la pușcărie pe liderii sindicali, de-aia nu-i vedeați. Acum nu mai pușcăria ca pe vremea lui Băsescu. Atunci îi băga: nu mai țineți minte că toți liderii sindicali aveau dosare? Diferența era exact asta, că le era frică. Acum nu le mai e frică," a mai spus Ciuvică în emisiunea moderată de Andreea Sava.

Funeriu, mesaj către profesori: "Am încercat și am reușit parțial să vă redau demnitatea"

În ultimele zile, fostul ministru al Educației din perioada în care Traian Băsescu era președinte și în care s-au tăiat salariile profesorilor cu 25% a ieșit în evidență cu mai multe mesaje prin care ia apărarea profesorilor și îl critică foarte dur pe președintele Klaus Iohannis. Într-o postare recentă, a vorbit și despre momentul în care era în guvern și s-a decis tăierea salariilor dascălilor cu 25%. Funeriu spune că le-a redat demnitatea profesorilor.

"Stimați profesori: am fost, cred, cel mai detestat de voi ministru al educației. Pentru că guvernul din care am făcut parte v-a tăiat 25% din salariu. Nu ascund şi nu încerc să fac uitat acest lucru, îl asum bărbăteşte. Nu văd cum aş fi putut fi iubit cu o asemenea măsură. Totuşi, chiar dacă m-ați detestat, mulți dintre voi m-au respectat şi mă respectă pentru că, împreună cu voi, am demonstrat că putem începe curățenia morală a României. Am încercat -şi parțial reuşit- să vă redau demnitatea. (...) Începând de azi nu mai sunt valabile etichetele de "cel mai detestat" şi de "cel mai arogant". Klaus Iohannis a devenit mai detestat decât am fost eu, iar aroganța cosmică.. e acum clar că e partea principală a acțiunilor sale. El nici măcar nu v-a redat o infimă bucată din demnitatea pe care ați pierdut-o de când se chinuie cu "România Educată"," a scris pe Facebook Daniel Funeriu.

