Motorină, gaz și îngrășământ agricol din paie de grâu. Inventatorul român Iuliean Horneț, răspuns care l-a lăsat mut pe Răzvan Dumitrescu: 10% din prețul la pompă

”Din paiele de grâu scot circa 250 de litri- pe tonă- de motorină. Scot vreo 280, dar, prin rafinare, mai rămân 250 de litri de motorină. Este verde, este bio-diesel” a spus inventatorul Iuliean Horneț, în emisiunea ”Ce se întâmplă” realizată de către jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la DCNews și DCNewsTv. El punctează că ”România are soluții”, iar cei care vor să renunțe la motoarele diesel o fac pentru că nu au găsit soluții alternative, precum cea prezentată anterior.

Întrebat despre prețul motorinei din paiele de grâu, Iuliean Horneț spune că ar fi ”10% din preț”, respectiv din prețul de astăzi al motorinei de la pompă. Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a rămas mut în fața acestui răspuns. ”Păi de acolo rămâne biocharul, care e mai scump decât motorina astăzi, care oprește deșertificarea și reface fertilitatea solului” a punctat inventatorul.

Din o tonă de paie de grâu putem obține, prin urmare, 250 de litri de motorină, dar și îngrășământ agricol 550 kilograme, precum și 250 de metri cubi de gaz. Totul bio, dintr-o singură instalație.

Aceste lucruri se pot obține printr-o singură instalație. Deocamdată, o astfel de instalație există în hala inventatorului român: ”Nu există decât la mine în hală. Există și am pornit-o de 50 de ori, am făcut toate probele, cu toate tipurile de deșeuri, cu tot. Dintr-o tonă de cauciuc, de exemplu, scot 400 de litri de ulei de piroliză, scot 400 de kilograme pur de negru de fum să refac cauciucuri din el și 200 de metri cubi de gaz. Am rafinat acest ulei de piroliză și am obținut 320 de litri de motorină, pe care o amestec și o aduc în norme cu cea de la paie, am obținut 3 kilograme de parafină, vreo 12 kilograme de bitum, păcură vreo 2 kilograme și CLU în jur de 80, în total, ca să ajung la motorină”.

România avea soluția, dar a ignorat-o. Alternativa la îngrășămintele chimice. Doar Portugalia a profitat de ea, ”singura protejată” în criza care urmează

România avea de mult o soluție de care Portugalia profită din plin și care abia în 6 iunie a ajuns pe masa UE, când a fost și reglementată. Și chiar dacă avem o invenție majoră în acest sens, inventatorul român spune că este ignorat de stat. Nu ar fi prima oară când alte state se bucură de invențiile românești.

Vorbind despre crize, inventatorul Iuliean Horneț a afirmat că, până în acest moment, "războiul nu a creat nicio criză, nici măcar pe cea alimentară, vedem că toate grânele din Ucraina ies pe toate căile, se duc acolo unde sunt contractate". "Este posibil ca anul următor să avem o criză... o mini criză, pentru că Ucraina asigură doar 4 și ceva la sută din toată hrana agricolă a planetei. N-ar trebui să fie o criză, fiind motive să suplimentezi. Deci poate la anul, fiind lipsă de personal, dar marea majoritatea a agricultorilor își văd de treabă în Ucraina" a spus el.

Energia verde ignorată. România este singura țară din lume care are tehnologia pentru ea

"Are amprentă de carbon zero, este considerată energie verde și nu mai dau 83 de euro pe megawat că am poluat cu gaz, adică pe amprenta de carbon, ci îi iau. România poate încasa până de aproape un miliard de an" a mai spus inventatorul. Cât despre de ce nu o folosește nimeni, el spune că din simplul motiv că s-a decis altceva.

