Motanul tinerei însărcinate care a decedat în explozia din Rahova a fost salvat. Imagini cumplite: „Fata noastră nu mai e, puiule!”

Motanul tinerei decedate în explozia din Rahova, Oreo, a fost salvat din blocul devastat din Rahova, însă nu-și va mai întâlni, niciodată, stăpâna.
Explozia blocului din Rahova a curmat vieți și a schimbat destinele a sute de oameni, care s-au trezit, în câteva secunde, fără un adăpost deasupra capului. Deși povestea tinerei însărcinate, Mirela, în vârstă de 24 de ani, care a decedat în urma deflagrației, a șocat o țară întreagă, în cursul zilei de joi, 30 octombrie, la aproximativ două săptămâni de la nefericitul eveniment, motanul său a fost salvat din ceea ce, pentru membrii familiei, însemna, odată, acasă.
Oreo, pisoiul prins de Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare - ale căror membri au reușit să salveze numeroase animale din interiorul blocului afectat și din împrejurimi -, a fost salvat, însă fără să-și mai întâlnească stăpâna - alături de care dormea în fiecare noapte -, care nu a supraviețuit exploziei.
În imaginile publicate de asociație, se observă cum Oreo reacționează la vocea mamei Mirelei, care „înștiințează” animalul că „fata lor” nu mai este.
Mirela Stanciu, însărcinată în 7 luni, a fost găsită decedată în apartament, sub o placă de beton. Alături de ea se afla fratele său, Răzvan, un adolescent de 17 ani, care a fost rănit de bucățile de moloz desprinse din pereți, fiind lovit la cap și transportat de urgență la spital.
