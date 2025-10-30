€ 5.0856
Data actualizării: 21:59 30 Oct 2025 | Data publicării: 20:57 30 Oct 2025

Motanul tinerei însărcinate care a decedat în explozia din Rahova a fost salvat. Imagini cumplite: „Fata noastră nu mai e, puiule!”
Autor: Iulia Horovei

oreo motan pisoi mirela stanciu explozie rahova bucuresti Sursa foto: Captură video Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare
 

Motanul tinerei decedate în explozia din Rahova, Oreo, a fost salvat din blocul devastat din Rahova, însă nu-și va mai întâlni, niciodată, stăpâna.

Explozia blocului din Rahova a curmat vieți și a schimbat destinele a sute de oameni, care s-au trezit, în câteva secunde, fără un adăpost deasupra capului. Deși povestea tinerei însărcinate, Mirela, în vârstă de 24 de ani, care a decedat în urma deflagrației, a șocat o țară întreagă, în cursul zilei de joi, 30 octombrie, la aproximativ două săptămâni de la nefericitul eveniment, motanul său a fost salvat din ceea ce, pentru membrii familiei, însemna, odată, acasă. 

Oreo a fost salvat. Dar nu-și va mai întâlni niciodată stăpâna

Oreo, pisoiul prins de Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare - ale căror membri au reușit să salveze numeroase animale din interiorul blocului afectat și din împrejurimi -, a fost salvat, însă fără să-și mai întâlnească stăpâna - alături de care dormea în fiecare noapte -, care nu a supraviețuit exploziei.

În imaginile publicate de asociație, se observă cum Oreo reacționează la vocea mamei Mirelei, care „înștiințează” animalul că „fata lor” nu mai este. 

Mirela Stanciu, însărcinată în 7 luni, a fost găsită decedată în apartament, sub o placă de beton. Alături de ea se afla fratele său, Răzvan, un adolescent de 17 ani, care a fost rănit de bucățile de moloz desprinse din pereți, fiind lovit la cap și transportat de urgență la spital.

Urmăriți DCNews și pe Google News

explozie bloc rahova
explozie rahova
explozie bloc bucuresti
explozie Bucuresti
