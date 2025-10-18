Explozie Rahova. A fost scoasă ultima victimă de sub dărâmături: Tânăra de 24 de ani era însărcinată în 6 luni

Bilanțul oficial indică 3 morți, 15 răniți internați și alți 7 asistați. În realitate, astăzi, au încetat să mai bată patru inimi.

O tânără însărcinată, de 24 de ani, a pierit sub o placă grea de beton, în urma exploziei din blocul din Capitală.

Odată cu ea, s-a stins și copilul ei nenăscut. Inima lui a încetat să mai bată ușor, ușor, după ce mama lui s-a stins. Pentru o scoate de sub dărâmături, au fost necesare două macarale. I se spune ultima victimă. Dar ultima victimă a tragediei este copilul ei nenăscut.

Tânăra era însărcinată în șase luni, avea o sarcină avansată și mai avea puțin până a se bucura de zâmbetul copilului ei. Nu a mai apucat. Destinul ei a fost crunt, iar aripile copilului ce-l purta cu grijă în pântece au fost smulse de nepăsarea omenească. A rămas, fără suflare, sub placa de beton până a putut fi recuperată. A fost nevoie de două macarale pentru a-i scoate trupul de sub dărâmături.

Inquam Photos/ Octav Ganea

Tragedia familiei tinerei este cu atât mai mare cu cât și fratele ei, de doar 17 ani, ar fi rănit grav.

Ce s-a întâmplat în București, în Rahova, e o descriere clasică a caracterului uman din ziua de astăzi:

mirosea a gaz.

oamenii au chemat compania responsabilă.

le-a oprit gazul.

le-a recomandat o firmă autorizată de ANRE pentru a rezolva problema.

dar recomandarea se pare că a fost de tipul ”știu eu un băiat” .

. nu a fost un băiat bun: a tăiat chitanța și a dat drumul la gaz, doar ”merge și așa” , nu?

, nu? oamenii n-au vrut să-i dea banii pentru nimic, ar fi fost și culmea să-l plătească că-i aruncă în aer.

”meșterul” a rupt sigiliul pus de Distrigaz, a oprit gazele și a plecat.

mirosul de gaz a inundat apartamentele și subsolul blocului.

oamenii au insistat, au sunat la 112, au sunat la distribuitori de energie, au sunat peste tot până n-au mai știut unde să sune.

într-o secundă, totul a sărit în aer.

și toată viața oamenilor le-a trecut prin fața ochilor.

o femeie a fost proiectată efectiv în alt bloc.

imaginile de la fața locului sunt crunte.

Dorel cum doarme astăzi? Doarme bine oare? Are o pernă curată? Și familia la masă? Are bani?

A vrut să-i ”jupoaie” pe oamenii de la bloc. Să le pună detectoare de gaz în apartamente, când problema era în holul și-n subsolul blocului. A vrut să le ia banii și să zică mersi că le dă drumul la gaze fără prea multe ”investigații”. Nu are timp de explicații. Alții nu mai au timp deloc. Chiar el, prin nepăsarea lui, prin lipsa de profesionalism - sau pricepere, prin lipsa de empatie, prin caracterul lui, le-a smuls și ultima clipă de viață. El, meșterul merge și așa, a distrus vieți, familii. Dacă nu ar fi mers în acel bloc, astăzi nu era distrus. Ar fi mers poate altcineva, mai priceput, mai implicat, cu mai mult respect pentru oameni, pentru viață și pentru siguranța lor. Dar s-a dus el, sperând la un ban ușor. După el, a urmat dezastrul.