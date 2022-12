Moș Crăciun a donat sânge într-un centru de transfuzie sanguină din România / galerie foto

Cadrele medicale de la Centrul de Transfuzie Sanguină din Bârlad au avut o zi extraordinar de frumoasă! S-au trezit că, în urma campaniei de donare, făcută recent prin mass media, pentru că există o lipsă mare de sânge, însuși Moș Crăciun a intrat în CTS, pentru a dovedi că are “sânge în instalație”!

A donat sânge, spre marea bucurie a celor din instituția care salvează vieți! Mai mult decât atât, R.A, care este jandarm, este un cunoscut donator, care face multe fapte bune, donând celor săraci deseori ce au nevoie, fără a face prea multă “vâlvă” cu actele sale de caritate. Acum, după ce a donat sângele necesar vieții, Moș Crăciun a transmis și o “chemare” la donare!

“CEL MAI FRUMOS CADOU ESTE ȘANSA LA VIAȚĂ! Dacă eu am putut să donez, înseamnă că și tu poți. Pe data de 14 decembrie Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad, va fi prezent în Vaslui, strada Stefan Cel Mare, Bl.413, Sc.B, unde vă invit să donați sânge pentru a face sărbătorile mai frumoase celor a căror viață depinde de picătura salvatoare de sânge!”, a îndemnat Moș Crăciun pe cei care vor șI pot dona sângele necesar vieții, conform Vremeanoua.

Orașul din România unde se deschide Atelierul lui Moș Crăciun. Cei mici pot aduce scrisori și pot fi pictați pe față de crăciuniță

În acest an se va deschide Atelierul lui Moș Crăciun. Copiii de la grădințe și din clasele primare sunt așteptați la Căsuța din centrul Făgărașului în perioada 17-23 decembrie 2022, în intervalul 15.00 – 18.00.

„În anul 2016 am decis să aducem spiritul Crăciunului în centrul Făgărașului. De atunci, an de an, timp de o săptămână am învățat împreună că Moș Crăciun există și este în fiecare dintre noi atunci când ne deschidem sufletele și dăruim. Am învățat să ne bucurăm și să ne încărcăm pozitiv din zâmbetele și chicotele copiilor noștri la vederea celui mai simpatic bătrânel de pe pământ și am descoperit că este un moment perfect din an când ne putem apleca asupra lipsurilor pe care le au oamenii din jurul nostru. Am trecut cu bine peste anii de restricție. În 2020, căsuța din centrul Făgărașului a fost singura locație din România în care Moș Crăciun a fost prezent fizic.

Continuăm acest proiect de suflet și în acest an!

În perioada 17- 23 decembrie 2022, în intervalul orar 18.00 – 20.00, Moș Crăciun va primi scrisorile copiilor, iar cei care își doresc vor fi pictați pe față de Crăciuniță în personajele lor preferate (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News