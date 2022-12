Orașul din România unde se deschide Atelierul lui Moș Crăciun. Cei mici pot aduce scrisori și pot fi pictați pe față de crăciuniță

În acest an se va deschide Atelierul lui Moș Crăciun. Copiii de la grădințe și din clasele primare sunt așteptați la Căsuța din centrul Făgărașului în perioada 17-23 decembrie 2022, în intervalul 15.00 – 18.00.

„În anul 2016 am decis să aducem spiritul Crăciunului în centrul Făgărașului. De atunci, an de an, timp de o săptămână am învățat împreună că Moș Crăciun există și este în fiecare dintre noi atunci când ne deschidem sufletele și dăruim. Am învățat să ne bucurăm și să ne încărcăm pozitiv din zâmbetele și chicotele copiilor noștri la vederea celui mai simpatic bătrânel de pe pământ și am descoperit că este un moment perfect din an când ne putem apleca asupra lipsurilor pe care le au oamenii din jurul nostru. Am trecut cu bine peste anii de restricție. În 2020, căsuța din centrul Făgărașului a fost singura locație din România în care Moș Crăciun a fost prezent fizic.

Continuăm acest proiect de suflet și în acest an!

În perioada 17- 23 decembrie 2022, în intervalul orar 18.00 – 20.00, Moș Crăciun va primi scrisorile copiilor, iar cei care își doresc vor fi pictați pe față de Crăciuniță în personajele lor preferate.

Vestea bună este că, în acest an, se va deschide și Atelierul Moșului. Copiii de la grădințe și din clasele primare sunt așteptați la Căsuța din centrul Făgărașului în aceeași perioadă, 17-23 decembrie 2022, în intervalul 15.00 – 18.00. Ei se vor transforma în spiridușii Moșului iar din mânuțele lor vor ieși cele mai creative și originale ”opere de artă”.

Participarea la ateliere este GRATUITĂ și se face pe bază de înscriere.

Doritorii se pot înscrie o singură data în cadrul celor 6 ateliere, la numărul de telefon 0763335200 sau printr-un mesaj pe whatsapp, în care se va preciza numele, prenumele și vârsta copilului participant. Înscrierea se va face pe principiul „primul venit – primul servit”.

De asemenea, în cadrul campaniei „Fii și tu Moș Crăciun!” se vor primi daruri pentru cei mai puțini norocoși. Ele vor ajunge la destinație prin Crucea Roșie, filiala Făgăraș”, au scris pe pagina de facebook reprezentanții Primăriei Făgăraș, citați de BizBrașov.

Euforia de dinainte de Crăciun. Beneficii nenumărate pentru starea noastră psihică

Zilele din preajma sărbătorilor sunt pline de evenimente pozitive, achiziţii de cadouri, petreceri la locul de muncă şi multă speranţă. Toate acestea ne aduc experienţe minunate şi sunt benefice pentru starea noastră emoţională şi mentală.

Crăciunul este printre sărbătorile preferate de milioane de oameni din întreaga lume. Toată luna decembrie este plină de bună dispoziţie, decoraţiuni frumoase de sărbători, bazaruri, petreceri de Crăciun, întâlniri cu prietenii şi emoţii împărtăşite, o doză de pozitivism, atât de necesară.

Cufundaţi în problemele şi rutina zilnică, uităm adesea să oprim caruselul pentru o clipă şi să ne bucurăm de viaţă. Şi este bine să ne reamintim acest lucru, măcar în cea mai frumoasă lună a anului. Promitem să ne revedem vechii prieteni, dar timpul nu este niciodată suficient (citește continuarea AICI).

