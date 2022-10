Montarea centralelor individuale de apartament a fost interzisă în Cluj. "Au trei alternative"

Clujul a interzis montarea centralelor individuale de apartament. Viceprimarului Dan Tarcea susține că vor fi investiți 200 de milioane de euro până în 2030 pentru a-i readuce pe locuitori la rețeaua de Termoficare. Până atunci, Primăria Municipiului Cluj-Napoca le-a interzis dezvoltatorilor de imobiliare să mai monteze centrale individuale în apartamente, dacă în bloc sunt mai mult de șase apartamente.

"Au trei alternative, fie pun centrală pe bloc, fie pun centrală pe scară sau se conectează la sistemul centralizat, evident acolo unde există sistem centralizat. Nu este abuzivă. Este pentru reducerea poluării. Noi am avut această Hotărâre de Consiliu Local și am făcut modificarea în Planul Urbanistic General în care am impus această condiție, după care a venit și Guvernul prin Ministerul Mediului care a întărit această chestiune și a dus mai departe lucrul ăsta", a spus Tarcea, potrivit Știri de Cluj.

Dan Tarcea mai susține că sistemul de termoficare centralizat implică facturi mai mici decât centralele individuale.

"Direcția este foarte clară. Europa merge în această direcție. Pe de altă parte, nu este suficient doar să fii conectat la un sistem centralizat sau să ai o centrală pe scară sau pe bloc. Evident că nu-l putem obliga pe om și nici nu vrem să se conecteze la sistemul centralizat. Asta va trebui să devină o decizie personală, după ce o să vadă că el plătește mai mult decât vecinul care e conectat la sistemul centralizat", a spus viceprimarul.

Apare o nouă taxă pentru fiecare locuință din România: de poluare. Atenție dacă ai centrală pe gaz, anunțul făcut de ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat că România va fi obligată să impoziteze fiecare gospodărie în funcție de o nouă taxă: gradul de poluare pe care-l generează. Noua taxă va fi introdusă din 2027 și va fi una la nivel european, după cum a spus ministrul în cadrul emisiunii AgroStrategia, de la TVR 1.

Decizia face parte dintr-o serie care au fost adoptate la ultima reuniune de la Luxemburg, a miniștrilor mediului din UE. Ministrul român al Mediului a afirmat că deciziile luate vor avea impact asupra fiecărui cetățean european.

”În primul și în primul rând, deciziile vizează reducerea emisiilor de carbon în sectorul rezidențial și sectorul de mobilitate. Sectorul rezidențial înseamnă că Fondul social de climă, care se constituie din 2027, se va alimenta prin introducerea unor taxe de carbon la nivelul fiecărui cetățean care locuiește undeva în UE și care, prin încălzirea locuinței sau prin folosirea energiilor emițătoare de dioxid de carbon, poluează. Acest lucru înseamnă că la nivelul fiecărei gospodării se va calcula amprenta de carbon și se vor aplica niște taxe”, a anunțat ministrul Mediului, citează Agrointeligența.

El a dat și un exemplu: ”Cel mai simplu exemplu este taxa pe gaz, pe gazele naturale care se ard practic în centrale individuale la nivelul fiecărui apartament”.

Mai mult, Tanczos Barna a afirmat: ”Filozofia Comisiei este că putem scăpa de presiunea Rusiei și putem scăpa de expunerea totală la Rusia sau la gazele rusești doar prin eliminarea totală a gazului din balanța energetică. Și nu prin schimbarea furnizorului, ci prin eliminare a gazului din balanță”.

